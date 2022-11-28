《日入而息》李家超就黎智英案提請人大釋法，港樓價指數創５年低

《今天重點》

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李家超：就黎智英聘英御狀案向人大提請釋法；終院駁回律政司反對黎智英聘外籍大狀上訴申請

大家樂（００３４１）中期純利升３４％至１﹒０９億元，派息１０仙；大家樂中期毛利率跌至

８﹒８％，有信心實現大灣區開設新店目標；未來或放慢在香港或大灣區拓展步伐；加價在所難

免，料業績最快明年首季有顯著改善

歐舒丹（００９７３）中期純利升３％至６１８３﹒２萬歐元，不派息；歐舒丹（００９７３）

料下半財年銷售穩定增長，惟內地業務面對挑戰

差估署１０月樓價指數按月跌２﹒４％，創近５年低位

本港出口貨值連跌六個月，十月跌幅擴至１０﹒４％遜預期

中國恒大（０３３３３）清盤呈請聆訊獲進一步延至明年３月

官媒疫情防控三連評：「三個堅定不移」是制勝法寶

出入境未納入防疫優化，中國續倡非必要非緊急不出境

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《即日市況》

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恒指全日低收２７５點報１７２９７，金沙升逾８％，恒生跌逾４％

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《深滬股市》

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滬綜指跌幅收窄至０﹒７５％，社會現波瀾金融股領跌

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《美元匯價》

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前景未明，料美元維持區間窄幅波動

歐元最新報１﹒０４４５╱４９，日圓最新報１３７﹒６７╱７０

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《公司業績》

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大家樂（００３４１）中期純利升３４％至１﹒０９億元，派息１０

仙

包浩斯國際（００４８３）中期純利跌８２﹒８％，派息增至３仙

世界華文媒體（００６８５）中期虧轉盈１０４萬美元，不派息

天任集團（０１４２９）中期純利升１﹒４倍，不派息

萬華媒體（００４２６）中期虧損擴大至７０１﹒４萬元，不派息

星光集團（００４０３）中期純利跌９７﹒９％，息１仙

科利實業控股（０１４５５）中期純利升５４﹒２％，不派息

迪生創建（００１１３）中期純利升１４﹒８％，息８仙

承輝國際（０１０９４）中期虧損擴大至１１７０﹒６萬元，不派息

歐舒丹（００９７３）中期純利升３％至６１８３﹒２萬歐元，不派

息

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《公司資訊》

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嘉里建設（００６８３）委任鄭慧善為首席財務官

石四藥（０２００５）產品入選工信部製造業單項冠軍產品企業名單

小鵬汽車（０９８６８）回應將自研電池報道：沒有這個計劃

集度汽車成立集度科技公司，註冊資本１億美元

大家樂（００３４１）中期毛利率跌至８﹒８％，有信心實現大灣區

開設新店目標；未來或放慢在香港或大灣區拓展步伐；加價在所難免

，料業績最快明年首季有顯著改善

完美醫療（０１８３０）主席歐陽江今早斥２４９０萬元增持７５０

萬股

據報匯控（００００５）ＧＢＭ業務行政總裁將常駐倫敦，或更頻繁

地前往香港

渣打（０２８８８）於Ｃｏｒｅ Ｃｌｉｍａｔｅ平台完成首批自願

碳信用交易

港交所（００３８８）推出恒生科技指數期貨期權，豁免首６個月證

監會徵費

美團（０３６９０）第四季疫情影響大於上季，擬與騰訊大股東對話

艾德金融投資加密投資平台Ｑ９ Ｃａｐｉｔａｌ

歐舒丹（００９７３）料下半財年銷售穩定增長，惟內地業務面對挑

戰

東銀國際（０６６８）附屬向上海翃眩提供融資，本金涉逾５０００

萬元

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《國企紅籌》

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贛鋒鋰業（０１７７２）等成立服務管理公司，註冊資本逾７０００

萬元人民幣

中國電力（０２３８０）擬打造百兆瓦級鹽穴壓縮空氣儲能項目

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《神州民企》

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旭輝控股（００８８４）債權人提清盤呈請，惟經討論後同意撤回

理想汽車（０２０１５）核心零件供應延遲，部分車型需延期交付

浩澤淨水（０２０１４）將於下周一早上起除牌

奇點國際０（１２８０）附屬與仁懷集團等就一白酒品牌進行合作

三巽控股（０６６１１）首十月合同銷售跌７１％至２０﹒１億元人

民幣

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《中國要聞》

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機構料１１月官方製造業ＰＭＩ進一步下探至４９％

李克強會見蒙古國總統呼日勒蘇赫：提高兩國經貿合作

銀保監表示金融租賃公司提升直融佔比，嚴查新增隱性債

發改委表示要求集中力量推基金項目加快、加快資金支付

上海張園經四年修繕後對外開放，由太古地產管理

深圳與新加坡簽訂１４合作項目，涉跨境貿易、新能源等

郝鵬任接替新晉政治局委員張國清任遼寧省委書記

上海馬拉松周日完賽，防疫措施嚴格

上交所副總經理劉逖：進一步完善和拓展滬港通機制

費俊龍、鄧清明和張陸將執行神舟十五號載人飛行任務

王毅會見俄新任駐華大使，稱兩國將不斷推進互信合作

人行５５０億逆回購利率持平，淨投放５２０億元

國家男子足球隊原主教練李鐵涉嫌嚴重違法被調查

商銀個人養老金業務未同步落地，華夏等公募開放認購

連平稱降準仍有空間，降到６％甚至以下都有可能

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒５％，報１４５５６﹒８７點

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《俄烏開戰》

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歐盟各國對俄油價格上限仍存分歧，最快周一恢復談判

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《國際要聞》

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南韓貨車司機罷工第５日，政府上調預警稱「零容忍」

美國和英格蘭世界盃對賽吸引創紀錄美電視觀眾

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《外圍經濟》

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２３％日企醞釀明年加價，首相岸田不支持率首度過半

南韓央行行長認為不應採取類似日本的措施對抗老齡化

投資者尋求避風港，蘇格蘭威士忌價格上漲

捲入東京奧運投標舞弊案，日本兩大廣告巨頭相繼被查

美國就業增長繼續下行，預計１１月就業人數增２０萬

美國放鬆制裁，批准雪佛龍在委內瑞拉恢復石油生產

美國黑色星期五銷情不似預期，消費者變得更謹慎

聯儲局鷹派表態效果漸弱，美債市場押注利率長期下行

英國曼聯班主格拉沙家族希望出售球會

菲律賓預計２０２８年債務佔ＧＤＰ比率降至５０％

紐國央行助理行長對通脹強勁程度感意外，需堅持緊縮

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《大國博弈》

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外交部回應美禁售中企電訊設備：停止經貿科技政治化

關稅稅則委公布對美加徵關稅商品第九次排除延期清單

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《恒大困局》

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境內債「２０恒大０２」付息二度展期議案獲通過

恒大深圳灣超級總部爛尾項目７５﹒４億底價成功出讓

高院將恒大清盤呈請案聆訊押後至明年３月２０日

中國恒大（０３３３３）清盤呈請聆訊獲進一步延至明年３月

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《其他消息》

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陳茂波稱發展高端航運服務是業界未來出路

律師會陳澤銘稱國安法最終解釋權在人大常委會

梁美芬稱若谷歌不肯移除搜尋國歌錯誤訊息可提告

入境處加強打擊濫用免遣返聲請程序

港區人大代表接受提名，吳秋北提交逾２３０份提名表

黃英豪陳仲尼轉戰港區人大，梁美芬朱立威取表料參選

黎智英李卓人等就８１８未經批准集結案提出上訴

湯家驊稱現應探討需否修改《法律執業者條例》

終院駁回律政司反對黎智英聘外籍大狀上訴申請

金管局歡迎信貸資料平台開始運作，料可減低單點失誤風險

陳浩濂冀虛擬資產發牌制度立法建議工作盡快通過

本港出口貨值連跌六個月，十月跌幅擴至１０﹒４％遜預期

環聯獲委任為香港個人信貸資料服務機構，支持引入競爭

港府擬修例放寬電子煙轉口限制，物流界稱禁運令空運出口大跌

政府取消指定垃圾袋生產商招標，垃圾徵費恐延遲

深股通額度全日用１５億元，外資結束三日淨流入；滬股通全日流出３１億元，外資淨流出３８

億元

恒生一周美元定存高達１０厘，大新１２個月５﹒２厘

仲量聯行稱１０月底整體甲級寫字樓空置率升至１１％

利嘉閣表示樓價指數連續３月跌逾２％，全年料跌１５％

十大屋苑周末成交重返「單位數」，６屋苑零成交

差估署１０月樓價指數按月跌２﹒４％，創近５年低位

過渡房屋「同心村」入伙半年，入住率約六成

ＢｏＣ Ｐａｙ推出「乘車碼」服務，覆蓋全線九巴及龍運巴士

Ｐｒｅｑｉｎ表示全球私募資本管理規模將倍增

匯豐料香港銀行或於１２月加息２５個基點

洗米華及旗下公司遭債主入稟追討逾４﹒２億元

信貸資料平台開始運作，壹賬通等三家信貸資料服務機構正式獲選

數碼港嚴滌宇稱ＦＴＸ事件對本港偏向正面，凸顯監管重要性

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《新冠肺炎》

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本港新增７７９３宗確診，再多２６名患者離世

官媒疫情防控三連評：「三個堅定不移」是制勝法寶

上海昨增新冠陽性病例１４４例，２６地升高風險

上海疫情顯著增加，明起進餐廳需持４８小時核酸證明

全國昨新增本土陽性破４萬宗刷新高，重慶增近萬例

出入境未納入防疫優化，中國續倡非必要非緊急不出境

北京增３８８８陽性，主要毒株傳染性強，禁硬質隔離

外交部質疑ＢＢＣ聲明，稱勞倫斯無證明自己記者身份

崔俊明稱二價疫苗較一價佳，可針對病毒變異分支

廣州表示節約資源，７區老人、網課學生等免全員核酸

李家超稱連續兩天檢測陰性，已返辦公室工作

烏魯木齊明起可點對點上下班，逐步恢復航班快遞物流

何栢良稱二價疫苗毋須設優先接種限制，免損打針意欲

復必泰二價疫苗運抵港澳即將開打

楊何蓓茵稱暫逾１﹒１萬人預約接種復必泰二價疫苗

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