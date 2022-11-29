《國金頭條》聯儲局是鷹是鴿有待觀察，道指跌近５００點美元回升

《經濟通通訊社２９日專訊》全球局勢動蕩之下，美國聯儲局主席鮑威爾即將於當地時間周

三（３０日）發表講話。外間認為，他的發言將鞏固聯儲局即將於下月調低加息幅度的預期。不

過，聯儲局高層卻率先重申鷹派立場，投資者觀望市場走向，美股受壓，美元回升。

道指周一（２８日）大跌４９７﹒５７點，或１﹒４５％，收３３８４９﹒４６點。納指跌

１７６﹒８６點，或１﹒５８％，收１１０４９﹒５０點。標普５００下跌６２﹒１８點，或

１﹒５４％，收３９６３﹒９４點。受鴻海鄭州廠房工潮影響，蘋果跌２﹒６３％，是２周來最

大單日跌幅。中國電商平吋拼多多則大漲１２﹒６２％。

聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）在鮑威爾發言前率先表示，市

場低估了加息的可能性，央行在抑制通脹方面還有更多工作要做，明後２年的基準利率可能需要

保持在５厘以上。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ）更也警告，在積極升息周期運作

下，美國明年失業率可能會攀升至５％。



＊油金期貨價格齊下跌＊



聯儲局官員的鷹派言論推動美元從紐約早盤的跌勢中回升，最新報１０６﹒６４。紐約期金

下跌０﹒８％，報每盎司１７４０﹒３０美元。

對全球經濟放緩的預期導致期油價格收低。紐約期油跌１﹒３％至每桶７７﹒２４美元。布

蘭特期油下跌０﹒５％至每桶８３﹒１９美元。（ｊｆ）

