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即市新聞

29/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》明天港股收市前要特別留意甚麼？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和向淡。今天（２９日）為１１月份期貨、期權到期日，該月份的合約，連同１１月份場外
期貨合約都會於４：００ｐｍ後停止交易，因而不少市場人士所謂明天（３０日）場外期指結算
，市況易呈波動的預期市況並不存在。查實，明天到期的，應為多採用相關股票的收市價作為最
後結算價的１１月份場外股票期權。特別提醒大家的，為ＭＳＣＩ季度指數成分股調整將於明天
收市後正式生效。
　　各位都知道，基金經理多已於指數成分股更換的詳情公布開始後，伺機相應地調整自己的投
資組合。而然，較大型的基金的管理者會保留部分換馬指令，於最後一刻才執行。因此，明天
３：５５ｐｍ後，大家可特別留意超級大戶於所涉及的股份身上的活動，特別是他們入市時的主
動性。最後，這段時間股價的變動對後市走向的啟示應為打折扣。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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