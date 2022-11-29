《專家之言－李偉傑》內地降準疫情帶來調整壓力，料港股大幅波動

《專家之言》早前總理李克強已預告將會運用工具箱工具其中包括降準，合乎市場預期下內

地人民銀行上周五（２５日）公布全面降準，落實下調存款準備金率０﹒２５％，１２月５日生

效，為今年來第二次下調存款準備金率，釋放約５０００億元人民幣長期資金，是次降準不包括

已執行５％存款準備金率的金融機構，執行後金融機構加權平均存款準備金率約７﹒８％，人行

今次下調存款準備金有三大目標，保持流動性合理充裕、優化金融機構資金結構和降低金融機構

資金成本，根據４月份降準港股表現，公布降準後短暫調整力度仍未化解，惟在正式執行後，港

股才見明顯反彈動力。



＊美國多項主要經濟數據公布，反映急速加息後能否遏通脹＊



另外，本周美國有多項令市場關注的經濟數據公布，其中１１月３０日將公布美國第三季

ＧＤＰ第二次修訂以及芝加哥採購經理人指數，另外１２月１日將公布１０月份美國ＰＣＥ物價

指數及ＰＣＥ核心物價指數，以及首次申領失業救濟金人數和ＰＭＩ終值，１２月２日將公布

１１月非農就業數據，數據公布將能夠進一步反映美國通脹以及就業市場等主要經濟數據在美國

急速加息後，能否帶來抑止通脹效用，同時亦可反映未來美國加息步伐能否如預期般減速。上周

提及港股短線進行調整合理區間應該在１７０００點至１７２００點水平，昨天（２８日）港股

在內地股市牽引下最低跌至１６８３４點，及後在１７０００點之上反覆橫行整固，但在市場觀

望美國經濟數據以及內地新增確診個案逐漸推升下，預料本星期港股有機會在１６５００至

１７５００水平大幅波動。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱

或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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