恒指高開２６０點，內房及物管股搶鏡，碧桂園飆升逾１３％

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數開報１７５５８，升２６０點或１﹒５１％，主板成

交１６﹒９１億元。恒生中國企業指數報５９８７，升１１５點或１﹒９７％。恒生科技指數報

３５３４，升１０１點或２﹒９７％。

內房及物管股表現搶鏡，藍籌股方面，碧桂園（０２００７）現價升１３﹒３６％，報

３﹒３１元，該股成交約２１５８萬股，涉資７１４３萬元，盤中高見３﹒３１元，最低見

３﹒３１元；碧桂園服務（０６０９８）升１１﹒９％，報１９元；龍湖（００９６０）升

９﹒８８％，報２２﹒８元；潤地（０１１０９）現價升３﹒９２％，報３４﹒５元，該股成交

約１５萬股，涉資５１１萬元，盤中高見３４﹒５元，最低見３４﹒５元；中海外

（００６８８）升３﹒５８％，報２０﹒５５元。

其他內房及物管股方面，新城發展（０１０３０）現價升１４﹒９９％，報３﹒９９元，該

股成交約４２９萬股，涉資１７１３萬元，盤中高見３﹒９９元，最低見３﹒９９元；融創服務

（０１５１６）升１４﹒９３％，報３﹒０８元；旭輝永升服務（０１９９５）升１０﹒１４％

，報４﹒８９元；旭輝控股集團（００８８４）升１３﹒０１％，報１﹒３９元；富力地產

（０２７７７）現價升１２﹒２２％，報２﹒０２元，該股成交約２１０萬股，涉資４２３萬元

，盤中高見２﹒０２元，最低見２﹒０２元；萬科企業（０２２０２）升９﹒０５％，報

１５﹒９元；世茂服務（００８７３）升９﹒３５％，報２﹒３４元；雅居樂（０３３８３）升

７﹒０５％，報２﹒５８元。

內地支持房地產行業措施繼續出台，中證監表示，決定在股權融資方面調整優化５項措施，

包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資；恢復上市房企和涉房上市公司再融資；調整完善房

地產企業境外市場上市政策；進一步發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用；積極發揮私募股權

投資基金作用，即日起施行。（ｋｙ）

