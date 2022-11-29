恒指高開２６０點，內房及物管股搶鏡，碧桂園飆升逾１３％

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數開報１７５５８，升２６０點或１﹒５１％，主板成
交１６﹒９１億元。恒生中國企業指數報５９８７，升１１５點或１﹒９７％。恒生科技指數報
３５３４，升１０１點或２﹒９７％。
內房及物管股表現搶鏡，藍籌股方面，碧桂園（０２００７）現價升１３﹒３６％，報
３﹒３１元，該股成交約２１５８萬股，涉資７１４３萬元，盤中高見３﹒３１元，最低見
３﹒３１元；碧桂園服務（０６０９８）升１１﹒９％，報１９元；龍湖（００９６０）升
９﹒８８％，報２２﹒８元；潤地（０１１０９）現價升３﹒９２％，報３４﹒５元，該股成交
約１５萬股，涉資５１１萬元，盤中高見３４﹒５元，最低見３４﹒５元；中海外
（００６８８）升３﹒５８％，報２０﹒５５元。
其他內房及物管股方面，新城發展（０１０３０）現價升１４﹒９９％，報３﹒９９元，該
股成交約４２９萬股，涉資１７１３萬元，盤中高見３﹒９９元，最低見３﹒９９元；融創服務
（０１５１６）升１４﹒９３％，報３﹒０８元；旭輝永升服務（０１９９５）升１０﹒１４％
，報４﹒８９元；旭輝控股集團（００８８４）升１３﹒０１％，報１﹒３９元；富力地產
（０２７７７）現價升１２﹒２２％，報２﹒０２元，該股成交約２１０萬股，涉資４２３萬元
，盤中高見２﹒０２元，最低見２﹒０２元；萬科企業（０２２０２）升９﹒０５％，報
１５﹒９元；世茂服務（００８７３）升９﹒３５％，報２﹒３４元；雅居樂（０３３８３）升
７﹒０５％，報２﹒５８元。
內地支持房地產行業措施繼續出台，中證監表示，決定在股權融資方面調整優化５項措施，
包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資；恢復上市房企和涉房上市公司再融資；調整完善房
地產企業境外市場上市政策；進一步發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用；積極發揮私募股權
投資基金作用，即日起施行。（ｋｙ）
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