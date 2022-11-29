《盤後部署》憧憬放寬防疫措施，海底撈收飆１２％，走勢明顯轉佳

《經濟通通訊社２９日專訊》１１月期指今日結算，恒指高開２６０點，報１７５５８。午

後升幅持續擴大，最終重上１８０００關，恒生指數收報１８２０４，升９０６點或升

５﹒２４％，主板成交１６６７﹒５７億元。國企指數收報６２３６，升３６４點或升

６﹒２０％。恒生科技指數收報３６９５，升２６２點或升７﹒６６％。

上證綜合指數收報３１４９，升７１點或升２﹒３１％，成交４３９１﹒０３億元人民幣。

深證成份指數收報１１０８９，升２５９點或升２﹒４０％，成交２３８７﹒０４億元人民幣。

藍籌股幾近全線上揚，中國平安（０２３１８）升１２﹒９％，收報４７﹒２５元，該股成

交約９６９５萬股，涉資４４﹒１９億元，盤中高見４７﹒４元，最低見４３元；京東集團

（０９６１８）升１０﹒８９％，收報２１０﹒８元；招行（０３９６８）升９﹒４３％，收報

３８﹒３元；百度（０９８８８）升９％，收報９８﹒１５元，該股成交約６８８萬股，涉資

６﹒６２億元，盤中高見９８﹒５元，最低見９２﹒３元；阿里健康（００２４１）升

９﹒７１％，收報６﹒１元；阿里（０９９８８）升９﹒０７％，收報７８﹒７５元；網易

（０９９９９）升７﹒９７％，收報１０９﹒７元。



＊藍籌股僅中移動逆市跌＊



藍籌股中，僅中移動（００９４１）逆市下跌，收跌０﹒１９％，報５１﹒５元，該股成交

約２１２８萬股，涉資１０﹒９６億元，盤中高見５１﹒８元，最低見５１﹒２元。

內地支持房地產行業措施繼續出台，中證監表示，決定在股權融資方面調整優化５項措施，

包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資等，內房及物管股表現搶鏡，碧桂園服務

（０６０９８）收升１３﹒６６％，報１９﹒３元，該股成交約１﹒０８億股，涉資２０﹒８８

億元，盤中高見２０﹒３５元，最低見１８﹒２元；龍湖（００９６０）升１１﹒３３％，收報

２３﹒１元；潤地（０１１０９）升７﹒６８％，收報３５﹒７５元；中海外（００６８８）升

７﹒６１％，收報２１﹒３５元；富力地產（０２７７７）收升１２﹒７８％，報２﹒０３元，

該股成交約４６８５萬股，涉資９６０３萬元，盤中高見２﹒１４元，最低見１﹒９５元；世茂

服務（００８７３）升２２﹒４３％，收報２﹒６２元。



＊內房股整體升幅顯著＊



旭輝控股集團（００８８４）升１﹒６３％，收報１﹒２５元；旭輝永升服務

（０１９９５）升４﹒９５％，報４﹒６６元；碧桂園（０２００７）收升４﹒４５％，報

３﹒０５元，該股成交約９﹒２０億股，涉資２９﹒０６億元，盤中高見３﹒３３元，最低見

２﹒９８元；萬科企業（０２２０２）升１３﹒５８％，收報１６﹒５６元；寶龍地產

（０１２３８）升１５﹒３８％，收報１﹒２元；融創服務（０１５１６）升２５％，收報

３﹒３５元。

由於市場憧憬內地會放寬防疫措施，內地消費股走俏，海底撈（０６８６２）收升

１２﹒０４％，報１６﹒５６元，該股成交約５０３２萬股，涉資８﹒１８億元，盤中高見１７

元，最低見１４﹒８２元；安踏體育（０２０２０）升８﹒０１％，收報８７﹒６５元；李寧

（０２３３１）升５﹒８５％，收報５７﹒９元；蒙牛乳業（０２３１９）升６﹒１％，收報

３３﹒０５元。

技術走勢方面，日線圖顯示，海底撈連續第二個交易日以大陽燭收市，且一口氣升越５０天

線、１０天線、２０天線、１００天線及２５０天線，轉勢訊號相當明顯，９ＲＳＩ已升至６２

水平，短期內有望向２３元進發，升穿此關將見２０２１年１０月高位３０﹒７元。（ｋｙ）

