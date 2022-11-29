《台股攻略－黃振宇》台股今日先跌後升，成交額逾新台幣２千億元

《台股攻略》受美聯儲進取加息言論及中國反封控抗議擴大影響，美股三大指數下挫，台股

今日（２９日）早段低開，加權指數最多跌１０８點，其後電子及金融股回升，加上鋼鐵及航運

股同步上揚，指數最終升１５３點，收１４７１０點，成交金額擴大至２１３６﹒１１億元（新

台幣．下同），三大法人淨買入９０﹒３７億元。

電子權值股的台積電早段低開，低見４７３元，幸獲市場趁低吸納，台積電倒升１﹒４％，

收４８７元；聯發科早段失守７００元關口，中段亦跟隨大市倒升，以７１３元收市，升

１﹒４％；台達電、廣達及華碩等電子股均升０﹒６％至１﹒７％。金融股方面，金控雙雄的國

泰金升３﹒５％，富邦金升２﹒９％，中信金、台新金、華南金及上海商銀等均升１％至３％。

鋼鐵股交投暢旺，中鴻、威致及世紀鋼均升３％至５％，中鋼、燁興、海光及官田鋼均升超過

２％。航運股方面，貨櫃三雄同步上揚，萬海、長榮及陽明均升超過２％。散裝航運股的志信升

５﹒１％，中航、裕民、新興、榮運、亞航及慧洋－ＫＹ均升２％至３％。航空雙雄的長榮航及

華航分別升７﹒８％及５﹒２％。隨著俄烏戰爭、台海局勢等不確定性因素出現，市場對軍事設

備科技化程度愈來愈高，軍工概念股獲資金追捧下大升，寶一漲停，漢翔及事欣科均升超過６％

，雷虎、晟田及豐達科均升１％至５％。車用概念股的永彰及堤維西漲停，為昇科升５﹒４％，

聯亞升２﹒６％。

近來台股形成大升少回格局，為投資者帶來趁低吸納機會，再加上考慮接近年尾，市場憧憬

法人在基金結算前粉飾櫥窗，有望支撐大市重上１５０００點關口。此外，本周迎來國際財經大

事，投資者需關注美國發表地區經濟褐皮書、非農就業報告、歐元區ＣＰＩ通脹數據，以及明日

（３０日）收市後正式生效的台股ＭＳＣＩ權重調整。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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