《談國論企－黎偉成》全面降準保經濟進一步回穩向上

《談國論企》中國國民經濟於２０２２年四季度正朝著鞏固經濟回穩向上方向運行，而人民

銀行決定於１２月５日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點（不含已執行５％存款備備

金率的金融機構），乃及時配合國務院總理李克強於１１月２２日主持召開國務院常務會議時，

部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效的政策。相信此番的全面降準，會有利

於經濟社會向好發展，亦無礙商業銀行等金融機構保穩定回報。



＊再釋五億億元會產生更大槓桿比例效益＊



我對人行是次的全面降準的政策和做法的看法，有好幾個重點（一）按人行有關責負人所提

供的資料，顯示此次降準共計釋放長期資金達５０００億元，可解讀為（１）所釋放的效應，肯

定不僅止於５０００億元，理由為商業銀行增加了具高度流動性的資金額度，會強化對以企（事

）業單位、住戶等為主的社會經濟主項融資力度，循環式的運作所產生的「滾雪球」效應，就不

止於所言之數；特別是（２）金融機構在降準後的加權平均存款準備金率約為７﹒８％，相對於

一年多前的７月９日的約８﹒８％，槓桿比率有相當程度的提升。

要留意的，是金融機構人民幣貸款淨增長額度，在２０２２年１０月份即使同比少增兩成半

，惟１－１０月份累計額度的增幅６﹒５５％，相對於經濟增速為高。尤其是惹人注目的，是貸

款主要（１）強化對企（事）業單位的資本支持，其中中長期貸款淨增額度於２０２２年１０月

份達４，６３２億元同比飆升１﹒１１倍，而２０２１年同期僅２１９０億元和減少４６﹒７％

；而（２）住戶的中長期貸款，於２０２２年１０月份僅淨增３３２億元，同比大減

９２﹒１３％，比前三季度淨增２﹒３２億元所減的５０﹒８４％更甚。住戶的中長期貸款，多

用於購買商品住宅房，此顯內地的房地產市場情況頗差，是有需要加大購房的支持力量。

至於（二）人行是次雖云為全面降準，但從國務院常務委員會１１月２２日會議，談挺經濟

中的金融貨幣政策措施時，強調特別（Ｉ）要「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性

合理充裕」，而降準，遂成為金融市場近期談論的其中熱門話題。人民銀行今年已多番降準、下

調貸款市場報價利率貸款市場報價利率ＬＰＲ以至金融機構外匯存款准備金率等，加大金融對實

體經濟支持力度。

估計（ＩＩ）人行的降準，仍會是以定向為主，特別是（ｉ）引導銀行「對普惠小微存量貸

款適度讓利」；商業銀行在過去約兩年已讓利予經濟社會，在息差不斷收窄的同時，加大以信貸

為主的資產素質控制，減少不良貸款支出，業績表現仍相對良好，此番所定向收窄至小微存量貸

款，應該可以應付。繼續（ｉｉ）「做好交通物流金融服務」，和（ｉｉｉ）「加大對民營企業

發債的支持力度」。

再看（三）全面降準的措施，坊間有說此舉會削弱商業銀行的盈利能力，顯然有誤解誤導之

嫌，理由為（甲）人行負責人已稱「此次降準降低金融機構資金成本每年約５６億元，通過金融

機構傳導可以促進降低實體經濟綜合融資成本」，即銀行不是硬吞蝕利。



＊銀行業控信貸素讓利社會仍保穩賺業績＊



再看（乙）不計及此番之全面降準，人行之前的３次降準日期為２０２２年４月１５日、

２０２１年１２月６日及７月９日，對商業銀行的具體影響，相對有限，並可從具代表性的中國

工商銀行（０１３９８）２０２２年上半年業績而分析：股東應佔溢利於２０２２年上半年達

１７１５﹒０６億元（人民幣．下同）同比增長４﹒９５％，較２０２１年賺１６４５﹒０９億

元的９﹒８％升幅為低，屬頗不錯的業績表現，乃在新冠肺疫的新病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ多擴多散

的情況底下，中國工商銀行仍然（１）相當積極支持國家力主的讓利予實體經濟，降低企業的融

資成本，使該行的淨息差１﹒８５％和淨息差收益率２﹒０３％，相對於２０２１年１２月末時

分別降低８個基點和９個基點，對業務業績當有一定的壓力。

和（２）工行強力控制以信貸為主的資產素質：計提資產減值損失１３３６﹒２２億元同比

增長７﹒３％，屬相對可控，而不良貸款率１﹒４１％，較２０２２年１２月底時降低０﹒０１

個百分點，和撥備覆蓋率、貸款撥備率皆有所提升，應對貸款素質的能力有所提升。

人行的聲明，十分明確指出，此舉為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩中有降，落

實穩經濟一攬子政策措施，鞏毋經濟回穩向上基礎。

該行將堅決貫徹落實黨的二十大精神，加大穩健貨幣政策實施力度，著力支持實體經濟，不

搞大水漫灌，兼顧內外平衡，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙功能，保持流動性合理充裕

，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹套，支持重點領域和薄弱環節融資

，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

