《異動股》碧桂園升１３％，中證監優化涉房上市公司再融資措施

《經濟通通訊社２９日專訊》碧桂園（０２００７）現價升１３﹒３６％為開市最大升藍籌

股，報３﹒３１元，該股成交約２１５８萬股，涉資７１４３萬元。

中證監表示，決定在股權融資方面調整優化５項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配

套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步

發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用，並自即日起施行。



＊民營內房股大幅高開＊



龍湖（００９６０）升９﹒８８％，報２２﹒８元；碧桂園服務（０６０９８）升

１１﹒９％，報１９元；新城發展（０１０３０）升１４﹒９９％為開市最大升幅股份，報

３﹒９９元；旭輝控股集團（００８８４）升１３﹒０１％，報１﹒３９元；富力地產

（０２７７７）升１２﹒２２％，報２﹒０２元；融創服務（０１５１６）升１４﹒９３％，報

３﹒０８元。



＊涉房上市公司再融資包括Ｈ股＊



中證監指，允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司，

並允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可以募集

配套資金；募集資金用於存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用於

拿地拍地、開發新樓盤等。與境內Ａ股政策保持一致，恢復以房地產為主業的Ｈ股上市公司再融

資；恢複主業非房地產業務的其他涉房Ｈ股上市公司再融資。

現時，恒生指數報１７５５８，升２６０點或升１﹒５１％，主板成交１６﹒９１億元。國

企指數報５９８７，升１１５點或升１﹒９７％。恒生科技指數報３５３４，升１０１點或升

２﹒９７％。

即月期指新報１７５１９，升１９９點，低水４０點。即月國指期貨報５９７６，升９６點

，低水１２點。即月科指期貨新報３５３８，升１０１點，高水１７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒３１元 升１３﹒３６％

碧桂園服務（０６０９８） １９﹒００元 升１１﹒９０％

新城發展（０１０３０） ３﹒９９元 升１４﹒９９％

旭輝控股集團（００８８４） １﹒３９元 升１３﹒０１％

龍湖（００９６０） ２２﹒８０元 升９﹒８８％

綠城（０３９００） １３﹒０８元 升４﹒９８％

富力地產（０２７７７） ２﹒０２元 升１２﹒２２％

融創服務（０１５１６） ３﹒０８元 升１４﹒９３％

中海外（００６８８） ２０﹒５５元 升３﹒５８％

潤地（０１１０９） ３４﹒５０元 升３﹒９２％

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（ｈｃ）

