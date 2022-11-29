內房利好恒指升逾５００點，中證監恢復上市房企再融資

《經濟通通訊社２９日專訊》中證監表示，決定在股權融資方面調整優化５項措施，包括恢

復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企

業境外市場上市政策、進一步發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基

金作用，並自即日起施行。

當中提到，允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司，

並允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可以募集

配套資金；募集資金用於存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用於

拿地拍地、開發新樓盤等。與境內Ａ股政策保持一致，恢復以房地產為主業的Ｈ股上市公司再融

資；恢複主業非房地產業務的其他涉房Ｈ股上市公司再融資。



＊民營內房股熱炒＊



內房股全線高漲，民營內房股格外興奮；碧桂園服務（０６０９８）升１６﹒７３％暫為最

佳表現藍籌，報１９﹒８２元；碧桂園（０２００７）升９﹒５９％，報３﹒２元；旭輝控股集

團（００８８４）升５﹒６９％，報１﹒３元；龍湖（００９６０）升７﹒２３％，報

２２﹒２５元。

細價內房股暴升；融創服務（０１５１６）升２１﹒６４％，報３﹒２６元；德信中國

（０２０１９）升４６﹒５８％，報１﹒０７元；天譽置業（０００５９）升２４﹒０７％，報

０﹒０６７元。



＊阿里健康績佳抽一成＊



阿里健康（００２４１）公布截至９月底中期純利扭虧賺１﹒６億人民幣勝預期，去年同期

虧損２﹒３億人民幣；股價高開後繼續抽升，現升１０﹒６１％僅次碧服為第二佳表現藍籌，報

６﹒１５元。重磅科技股跟升；京東集團（０９６１８）升５﹒７３％，報２０１元；阿里

（０９９８８）升５﹒３３％，報７６﹒０５元；美團（０３６９０）升５﹒１６％，報

１４６﹒６元。

現時，恒生指數報１７８２３，升５２５點或升３﹒０４％，主板成交４２１﹒７１億元。

國企指數報６０９１，升２１８點或升３﹒７３％。恒生科技指數報３５８５，升１５２點或升

４﹒４５％。

即月期指新報１７７９８，升４７８點，低水２５點。即月國指期貨報６０８０，升２００

點，低水１１點。即月科指期貨新報３５７６，升１３９點，高水１６點。

上證綜合指數報３１２４，升４５點或升１﹒４８％，成交１５２６﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１０９８６，升１５６點或升１﹒４５％，成交１９６１﹒２０億元人民幣

。



表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １９﹒８２元 升１６﹒７３％

阿里健康（００２４１） ６﹒１５元 升１０﹒６１％

碧桂園（０２００７） ３﹒２０元 升９﹒５９％

海底撈（０６８６２） １６﹒００元 升８﹒２５％

龍湖（００９６０） ２２﹒２５元 升７﹒２３％

中國平安（０２３１８） ４４﹒９０元 升７﹒２９％

中海外（００６８８） ２１﹒００元 升５﹒８５％

潤地（０１１０９） ３５﹒２５元 升６﹒１７％

國壽（０２６２８） １１﹒３８元 升５﹒７６％

京東集團（０９６１８） ２０１﹒００元 升５﹒７３％

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（ｈｃ）

