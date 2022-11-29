《午市前瞻》內房第三支箭予極大信心，阿里健康盈利能力低不宜追

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報１７９６４，升６６６點或３﹒８５％，主
板成交８２６﹒４１億元。恒生中國企業指數報６１４９，升２７７點或４﹒７２％。恒生科技
指數報３６１９，升１８７點或５﹒４５％。
恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１５０﹒７元，升１１﹒３元或８﹒１１％，成交４３﹒７６億元；
騰訊控股收報２８０﹒６元，升１０﹒６元或３﹒９３％，成交４１﹒２２億元；阿里巴巴－
ＳＷ收報７６﹒８元，升４﹒６元或６﹒３７％，成交３１﹒３億元。
碧桂園服務（０６０９８）升１６﹒４９％，收報１９﹒７８元，成交涉資１３﹒８８億元
。招行（０３９６８）升１０％，收報３８﹒５元，成交涉資９﹒１１億元。
國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團
、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。
＊張智威：期結日升幅難作準＊
中證監容許上市房企再融資，民營內房股大幅造好，碧服（０６０９８）、龍湖
（００９６０）、碧桂園（０２００７）高踞恒指升幅榜首，氣氛利好恒指半日曾升超過７００
點逼近１８０００大關。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，即使今日有較大利
好消息，須留意今日為期指結算日，不排除借勢挾淡倉逼上１８０００點以上收市，故今日升幅
不宜作準，可觀望一至兩日。
＊內房前景依然黯淡＊
中證監同時恢複主業非房地產業務的其他涉房Ｈ股上市公司再融資，張智威指今次的救護內
房「第三支箭」給予市場極大信心，力度亦比前兩次更為大力。是次容許上市內房抵資產，包括
旗下商場、物業等，更可按超過五成，進一步為房企解決爛尾問題。他指，今次救房企力度之大
令市場憧憬中央或會繼續維持這次的大方向，變相更加利好。
但張智威強調，目前保障內房交樓資金，但整體銷售前景依然黯淡，難以就此支持內房股價
繼續向上。以碧桂園為例，今日最高見３﹒３３元，未能突破月中高位，反映利好措施最多只能
刺激反彈至相關水平。
＊互聯網醫療股熱炒期已過＊
阿里健康（００２４１）公布截至９月底中期純利扭虧賺１﹒６億人民幣勝預期，去年同期
虧損２﹒３億人民幣，股價半日升超過一成。張智威指即使扭虧為盈，但整體盈利能力不算高，
而且互聯網醫療股熱炒期已過，所以目前股價而言也難以高追。（ｈｃ）
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