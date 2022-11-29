《美元走勢－羅明立》英鎊若失守１﹒１９５０，可能要先試低

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３８﹒６１ １３９﹒３５ １３８﹒２８

歐元╱美元 １﹒０３５９ １﹒０３９４ １﹒０３３２

英鎊╱美元 １﹒１９８７ １﹒２０２２ １﹒１９５０

美元╱瑞郎 ０﹒９４８２ ０﹒９５０１ ０﹒９４５５

美元╱港元 ７﹒８１０７ ７﹒８１５４ ７﹒８０７８

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《美元走勢》美匯指數昨日（２８日）先跌後反彈，多名聯儲局官員發表鷹派言論，認為對

抗通脹還有很長的路要走；而聖路易斯聯邦儲備銀行主席布拉德表示市場低估局方大幅加息的可

能，認為最少要加息至５厘以上，明年和進入２０２４年利率都保持高水準。高盛預計，

２０２３年全球經濟增長只有１﹒８％，美國或可勉強避免衰退，歐洲及英國則將陷入衰退。官

員言論刺激美匯反彈上１０６﹒７０。

美聯儲主席鮑威爾將於周三（３０日）發表講話，討論美國經濟和勞動力市場的前景，其對

通脹的表態將受到市場的高度關注。美元仍然缺乏方向，１０５的支持相當重要。英鎊近期表現

雖有回穩，但１﹒２１以上已有阻力，若失守１﹒１９５０，可能要先試低。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０４００ １﹒０３００ １﹒０４５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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