  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2022 19:13

《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國公布採購經理人指數（ＰＭＩ），及歐元區公布消費者物
價指數（ＣＰＩ），料為周三市場焦點。
　
＊聯儲局理事參與討論，美國公布ＡＤＰ就業變動＊
　
　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間８：００ａｍ，澳洲央行國內市場部門主管
Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｋｅａｒｎｓ發表講話。９：５０ｐｍ，聯儲局理事鮑曼參加有關小型銀行
前景的討論。
　　數據方面，本港時間７：５０ａｍ，日本公布１０月工業生產，月率跌幅料由１﹒７％擴大
至１﹒８％，年率升幅料由９﹒６％收窄至５﹒１％。８：３０ａｍ，澳洲公布１０月建築許可
，月率跌幅料由５﹒８％收窄至２％；１０月消費者物價指數年率升幅料由７﹒３％擴大至
７﹒６％。９：３０ａｍ，中國公布１１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由４９﹒２降
至４９；１１月非製造業採購經理人指數料由４８﹒７降至４８；１１月綜合採購經理人指數。
　　下午１：００ｐｍ，日本公布１０月新屋動工，年率料由１％逆轉至下滑１％。
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒５％收窄至０﹒２％，年
率升幅料由１０﹒７％收窄至１０﹒４％；１１月核心消費者物價指數年率升幅料維持於５％。
９：１５ｐｍ，美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，料由２４萬降至２０萬。本港時間
９：３０ｐｍ，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由９％降至４﹒１％；第三季核心個人消費
支出平減指數季率升幅料由４﹒７％收窄至４﹒５％；第三季個人消費料由２％降至１﹒６％；
１０月批發庫存月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒５％。
　　本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布１１月芝加哥採購經理人指數，料由４５﹒２升至４７
。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１０月成屋待完成銷售，月率跌幅料由１０﹒２％收窄至
５﹒３％。
　
＊小鵬汽車業績＊
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：小鵬汽車（０９８６８）等。（ｈｌ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事29/11/2022
《神州經脈》三箭齊發救內房　市場表態冀防疫放寬　滬指大升2%
人氣文章財經熱話29/11/2022
《盤後部署》憧憬放寬防疫措施 海底撈收飆12%走勢轉佳
人氣文章生財有道29/11/2022
【高息定存】大新一年期港元定存息衝上5厘　南商高見4.85厘
人氣文章FOCUS29/11/2022
【FOCUS】BlockFi步破產後塵　留心「關鍵人物風險」
人氣文章財經熱話29/11/2022
【內房困局】內房股齊漲　此水平買入更值博？
人氣文章香港政情29/11/2022
【國安立法】李家超：今天申請押後黎智英案　料中央盡快處理釋法
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金