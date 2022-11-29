《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社２９日專訊》中國公布採購經理人指數（ＰＭＩ），及歐元區公布消費者物
價指數（ＣＰＩ），料為周三市場焦點。
＊聯儲局理事參與討論，美國公布ＡＤＰ就業變動＊
各國重要經濟活動方面，周三本港時間８：００ａｍ，澳洲央行國內市場部門主管
Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｋｅａｒｎｓ發表講話。９：５０ｐｍ，聯儲局理事鮑曼參加有關小型銀行
前景的討論。
數據方面，本港時間７：５０ａｍ，日本公布１０月工業生產，月率跌幅料由１﹒７％擴大
至１﹒８％，年率升幅料由９﹒６％收窄至５﹒１％。８：３０ａｍ，澳洲公布１０月建築許可
，月率跌幅料由５﹒８％收窄至２％；１０月消費者物價指數年率升幅料由７﹒３％擴大至
７﹒６％。９：３０ａｍ，中國公布１１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由４９﹒２降
至４９；１１月非製造業採購經理人指數料由４８﹒７降至４８；１１月綜合採購經理人指數。
下午１：００ｐｍ，日本公布１０月新屋動工，年率料由１％逆轉至下滑１％。
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒５％收窄至０﹒２％，年
率升幅料由１０﹒７％收窄至１０﹒４％；１１月核心消費者物價指數年率升幅料維持於５％。
９：１５ｐｍ，美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，料由２４萬降至２０萬。本港時間
９：３０ｐｍ，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由９％降至４﹒１％；第三季核心個人消費
支出平減指數季率升幅料由４﹒７％收窄至４﹒５％；第三季個人消費料由２％降至１﹒６％；
１０月批發庫存月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒５％。
本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布１１月芝加哥採購經理人指數，料由４５﹒２升至４７
。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１０月成屋待完成銷售，月率跌幅料由１０﹒２％收窄至
５﹒３％。
＊小鵬汽車業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：小鵬汽車（０９８６８）等。（ｈｌ）
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