《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社２９日專訊》中國公布採購經理人指數（ＰＭＩ），及歐元區公布消費者物

價指數（ＣＰＩ），料為周三市場焦點。



＊聯儲局理事參與討論，美國公布ＡＤＰ就業變動＊



各國重要經濟活動方面，周三本港時間８：００ａｍ，澳洲央行國內市場部門主管

Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｋｅａｒｎｓ發表講話。９：５０ｐｍ，聯儲局理事鮑曼參加有關小型銀行

前景的討論。

數據方面，本港時間７：５０ａｍ，日本公布１０月工業生產，月率跌幅料由１﹒７％擴大

至１﹒８％，年率升幅料由９﹒６％收窄至５﹒１％。８：３０ａｍ，澳洲公布１０月建築許可

，月率跌幅料由５﹒８％收窄至２％；１０月消費者物價指數年率升幅料由７﹒３％擴大至

７﹒６％。９：３０ａｍ，中國公布１１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由４９﹒２降

至４９；１１月非製造業採購經理人指數料由４８﹒７降至４８；１１月綜合採購經理人指數。

下午１：００ｐｍ，日本公布１０月新屋動工，年率料由１％逆轉至下滑１％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒５％收窄至０﹒２％，年

率升幅料由１０﹒７％收窄至１０﹒４％；１１月核心消費者物價指數年率升幅料維持於５％。

９：１５ｐｍ，美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，料由２４萬降至２０萬。本港時間

９：３０ｐｍ，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由９％降至４﹒１％；第三季核心個人消費

支出平減指數季率升幅料由４﹒７％收窄至４﹒５％；第三季個人消費料由２％降至１﹒６％；

１０月批發庫存月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒５％。

本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布１１月芝加哥採購經理人指數，料由４５﹒２升至４７

。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１０月成屋待完成銷售，月率跌幅料由１０﹒２％收窄至

５﹒３％。



＊小鵬汽車業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：小鵬汽車（０９８６８）等。（ｈｌ）

