中國旺旺中期純利１６億元人幣，跌２３﹒６％，息１﹒１４美仙

《經濟通通訊社２９日專訊》中國旺旺（００１５１）截至２０２２年９月３０日止中期股
東應佔溢利１５﹒９６億元（人民幣．下同），按年跌２３﹒６％，每股盈利１３﹒４１分；中
期息每股派１﹒１４美仙。
期內，收益１０８﹒３億元，按年跌４﹒８％；毛利４６﹒３８億元，按年跌１２﹒９％。
（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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