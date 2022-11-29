  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2022 12:22

中國旺旺中期純利１６億元人幣，跌２３﹒６％，息１﹒１４美仙

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國旺旺（００１５１）截至２０２２年９月３０日止中期股
東應佔溢利１５﹒９６億元（人民幣．下同），按年跌２３﹒６％，每股盈利１３﹒４１分；中
期息每股派１﹒１４美仙。
　　期內，收益１０８﹒３億元，按年跌４﹒８％；毛利４６﹒３８億元，按年跌１２﹒９％。
（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
　
　
　
　

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS29/11/2022
【FOCUS】BlockFi步破產後塵　留心「關鍵人物風險」
人氣文章財經熱話29/11/2022
【內房困局】內房股齊漲　此水平買入更值博？
人氣文章香港政情29/11/2022
【國安立法】李家超：今天申請押後黎智英案　料中央盡快處理釋法
人氣文章財經熱話29/11/2022
《午市前瞻》內房第三支箭予極大信心 阿里健康盈利能力低不宜追
人氣文章大行報告29/11/2022
【大行炒D乜】再有多間券行評美團　最熊巴克萊睇$125.06
人氣文章開市Good Morning29/11/2022
黃瑋傑：內房「第三支箭」對宏觀經濟外溢作用有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金