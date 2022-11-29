中國旺旺中期純利１６億元人幣，跌２３﹒６％，息１﹒１４美仙

《經濟通通訊社２９日專訊》中國旺旺（００１５１）截至２０２２年９月３０日止中期股

東應佔溢利１５﹒９６億元（人民幣．下同），按年跌２３﹒６％，每股盈利１３﹒４１分；中

期息每股派１﹒１４美仙。

期內，收益１０８﹒３億元，按年跌４﹒８％；毛利４６﹒３８億元，按年跌１２﹒９％。

（ｒｈ）



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