大快活（５２）中期純利４２８３萬元，跌１８﹒４％，派息１８仙

《經濟通通訊社２９日專訊》大快活（０００５２）公布截至２０２２年９月３０日止中期

股東應佔溢利４２８２﹒６萬元，按年跌１８﹒４％，每股盈利３３﹒０６仙，宣派中期息每股

１８仙。

期內，收入１４﹒９億元，按年微跌０﹒３％；毛利１﹒３７億元，按年跌１２﹒８％。

（ｒｈ）



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