《小傳日記》神州防疫似緊還鬆，魚缸萬八繼續衝！

《小傳日記》阿爺又再出招救內房！孖屐就稱之為「第三支箭」，今次內容最主要就係容許

內房再融資，可以用自有資產作抵押，最多仲可以按五成！雖然只限用於保交樓，不過有得按又

多一條水路，所以今日又再炒多轉內房囉！

內房帶動魚缸炒高，不過期間就再傳，衛健委晏晝開記招，疑似會宣布進一步放寬，所以爭

持激烈之下恒指進一步突破１８０００點大關。不過開始記招之後都係無乜大招出嚟，所以都一

度要試返落去。後尾招數慢慢出嚟，其中就提到，喺疫情傳播風險不明確或者存在廣泛社區傳播

的情況下，可適度擴大高風險區域劃定範圍，但係就要及時通過核酸篩查和疫情研判，快封快解

，最大限度降低因疫情給群眾帶來的不便。

國家疾控局監督一司司長程有全又話，長期封控影響人民正常生活，呢種情況必須糾偏和避

免，未來各地要進一步加強高低風險區劃分標準培訓，組織做好風險區域劃定同管理，原則上高

風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。

雖然阿爺方面口脗都係堅持防疫至上，不過由上面提到嘅嚟睇都係樂觀好多，所以恒指都即

刻有反應，收市前半個鐘突發抽升，由升啱啱７００點，一路飆上去８００幾點，最終收市競價

結束之後，計埋啱啱好升夠９０６點，收報１８２０４點。不過睇返恒指牛熊街貨分布，

１８１００以上就係上日熊證最重貨區位置，所以今日剛剛好殺清重貨區，之後仲會唔會再下一

城就唔知喇，不過再上嘅熊證區域都仲有唔少肥熊，１８５００以上１００點都有７００幾張，

再試上都唔係無可能，請請！



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