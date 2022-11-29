《真知灼見－溫灼培》歐洲正為購俄油鋪路？

《真知灼見》市場現正關注Ｇ７及歐盟就制定俄羅斯石油售價上限的談判。據了解，Ｇ７及

歐盟初步計劃把俄羅斯出口石油價格限制在約每桶６５至７０美元水平。大家或許會問，石油是

必須品，全球均有需求。西方是如何能限制俄羅斯售油價格不高於其制定水平？須理解，石油的

運輸普遍是船運。為降風險船公司是必會為每次航程買上保險。而現今環球主要保險公司均為西

方公司。所以如俄羅斯的售油價格高於西方制定水平，保險公司是可不作擔保，這樣船公司便不

敢接單。



＊歐洲似是在找下台階＊



美國為首的西方設定俄羅斯售油價格上限，表面上看是想限制俄羅斯從賣石油中所能賺取的

利潤，從而打擊俄羅斯經濟，作為懲罰俄羅斯對烏克蘭的行動。但實際上更似是為其設定下台階

，使歐洲可名正言順重新購買俄羅斯石油，以解除部分歐洲的能源危機及通脹壓力。為何這麼說

？確實，自俄烏事件爆發後，紐約期油曾衝上１００美元之上，但是如撇除俄烏事件最初爆發期

間的異常高企油價，７０美元也不是一個便宜油價水平。定出一個如此高的油價水平相信俄羅斯

也不會拒絕售出石油予歐洲。

當然，Ｇ７及歐盟還在談判中，最終定出一個怎麼樣的限價仍有待觀察。但事件值得我們留

意，因為如最終定出一個高價並作執行，屆時歐洲的能源危機便可有望早日邁向結束（當然另一

關注點是天然氣供應問題）。這對歐股及歐元均可視為利好因素。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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