《創富理財－龔俊樺》儲局憂政策滯後反應；遇衰退吼必需消費板塊

《創富理財》美國在１１月１０日公布了低於市場預期的居民消費價格指數（ＣＰＩ）後，

市場進一步認定美聯儲的加息速度有望減慢，並在明年達到４﹒７５％－５％後見頂回落。資產

市場最快反映市場對未來的預期，美國股市也迎來明顯的反彈。筆者執筆之時，標普５００指數

在ＣＰＩ公布後累積上升７﹒４％；而以科技股為主的納斯達克指數更累積上升了８﹒４％。受

惠美國加息預期減慢，非美貨幣與美元的利差有望縮減，各國央行或可鬆一口氣。環球股市，例

如德國ＤＡＸ指數及ＭＳＣＩ 新興市場指數分別上升６﹒４％及４﹒５％，這反映了投資者開

始對加息周期漸見曙光，資金持續流入這些市場，風險胃納正在提升。



＊美聯儲關注加息的滯後效應＊



上周聯儲局公布的１１月議息記錄被市場關注，公開市場委員會（ＦＯＭＣ）內多位委員已

開始討論減慢加息，儘管有部份委員言論仍十分「鷹派」，認為明年加息力度仍需高於市場預期

，但會內大多委員都認為較慢的加息速度可以更好地評估過去半年的緊縮貨幣政策的成效，避免

「落藥過猛」令經濟突然失速。當中的議息記錄提出，貨幣政策對經濟活動的影響是存在不確定

的滯後效果（ｉｍｐａｃｔ ｌａｇ）。一般來說，貨幣政策傳導至實體經濟平均存在１８個月

的時間差距，所以即使美聯儲收緊貨幣政策，實體經濟也需要年半才反映出來。美國的加息周期

由今年２月起開始，相信實體經濟會在明年中就會反映出來，這基本符合市場預估經濟衰退時間

。



＊美「黑色星期五」銷售勝預期＊



除了股票市場較快反映經濟前景外，消費者信心也屬領先指標。美國「黑色星期五」是美國

感恩節後的傳統消費旺季，當日的銷售熱度被看作是每年聖誕銷售業績的晴雨表。初步來看，在

零售商大力地以折扣推動下，美國國民在高通脹環境下仍願意消費。根據Ａｄｏｂｅ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ顯示，當天的網購達到９１﹒２億美元，創下紀錄。線上銷售按年升

２﹒３％，高於之前預期的上升１％。消費力度沒有被高通脹所打擊，主要是美國國民受惠疫情

後樓價大幅上升，令美國家庭債務負擔處於歷史的低點，家庭資產負債表的改善令消費信心得以

維持。但現時工資增長放緩及必需性用品價格高企，或者會令明年私人消費開支會遇上嚴重考驗

。



＊衰退期不是必然跌市，可留意必需消費板塊＊



而另一實體經濟的先行指標就是製造業榮衰。美國製造業下行趨勢與全球一致，而美國經濟

轉弱也是從製造業開始，具體的表現是製造業庫存的修正動作。事實上，中國的出口表現一向是

美國製造業存貨的領先指標，平均約領先５個月，因此美國及中國製造業不景氣也帶出明年經濟

衰退機會是高的。誠然美國經濟若是衰退，部份企業盈利相信也會跟隨下調。但這也不代表股市

已經沒有投資價值，參考過去五十年，美國經濟在七次的衰退期，標普５００指數是升市的次數

有三次，而當在升市的期間具防守型的必需消費板塊（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｓｔａｐｌｅ）可以

跑贏大市，投資者可以留意一下這個板塊的優勢龍頭股或者板塊ＥＴＦ。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

