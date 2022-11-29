《匯市縱橫－蕭啟洪》機會留給有準備的人

《匯市縱橫》最近肯定很多人晚上捱夜看世界盃，阿根廷對墨西哥那場比賽，墨西哥肯定是

希望保平爭勝，於是擺出來鐵桶陣防守。在墨西哥的鐵桶陣面前，阿根廷半場只得到兩次射門機

會。球多數時間是被阿根廷控制，但是不管怎麼傳球，就是無法獲得射門機會，球總是被截斷。

第６４分鐘，梅西抓住了一個極其微小，時間極其短暫的機會，在禁區外面弧線附近打出一個貼

地斬。此時在梅西和球門之間有兩名墨西哥球員，梅西邊上也有一個球員準備破壞這次進攻，梅

西就抓住一個極其短暫的縫隙把這球踢進去了。在當時那一刻筆者多少有點感歎，進攻一方，就

是創造機會，抓住機會，而防守方則是破壞機會。足球的特點是攻難守易，用腳踢球和手持球的

籃球完全不同，極容易被搶斷和破壞。於是，足球比其他運動更圍繞著創造機會，抓住機會，破

壞機會展開，往往射門就是一瞬間。所以其實筆者看起來足球核心是要把握住機會。



說回到最近的市場，就業數據和通脹數據公布後，市場對美聯儲加息的轉向預期加劇，美債

利率和美元指數均出現一定程度鬆動。但是從就業和通脹數據來看，筆者認為短期內不宜對美聯

儲轉向太過樂觀，因為失業率雖然回升但仍然不改變美國勞動力市場依舊緊張的供需關係的局面

，另一方面來看通脹雖回落，但通脹預期有所回升。筆者認為目前開始交易美聯儲轉向，或許還

為時尚早，在此之前，美債利率和美元或許還有一程，參照歷史上美元指數的階段性頂點，有兩

個較好判斷美元拐點的同步指標，一個是美元頂點往往與歐美工業生產增速同步觸底；另外一個

指標則是美元頂點往往出現在美聯儲降息過程中或者降息結束後。目前，對於歐美而言，工業生

產難言見底，而美聯儲也尚未實際開啟降息，所以筆者認為美債息率仍有回升風險，與此同時值

得留意的的是，近期美元守住了２００日均線的關鍵位置支撐，也是近三個月低點支撐位，並在

這個位置附近有所反彈，增加了短線見底信號，後市美元有望轉向看多。



行筆至此，筆者不由得感慨，如此混亂的一年終於即將要步入尾聲，雖然市場各種資產的走

勢仍將會有一段時間的反覆，在機會來臨前總是會偽裝成不同的樣子，但是真正的機會從來都是

藏在一瞬間，各位準備好了嗎？



＊本周策略＊



英鎊：上周建議候高於１﹒２０００水平沽出英鎊兌美元已成交，更新目標１﹒１８２０，

止蝕１﹒２１６０。



紐元：本周建議候低於０﹒６１００水平買入紐元兌美元，目標０﹒６３００，止蝕

０﹒５９４０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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