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29/11/2022 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》內地積極推動職業教育發展

　　《珠玉之論》國家教育部、人力資源社會保障部、住房和城鄉建設部等部門發布《職業學校
辦學條件達標工程實施方案》，提及（ｉ）整合資源優化布局，各地要統籌區域職業教育資源，
結合區域經濟社會發展需求，採取合併、集團化辦學、終止辦學等形式，以優化職業學校布局，
合理確定招生規模。另外要（ｉｉ）加強職校基礎設施建設，各地全面核查職業學校基礎設施，
地方有關部門在制定教育用地規劃時向職業教育傾斜，並要簡化職業學校新建或改擴建增容建設
項目審批程序。除此之外，要（ｉｉｉ）優化職業學校師資隊伍建設、（ｉｖ）改善職業學校教
學條件及（ｖ）多渠道籌措辦學經費。
　　而各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團職業學校辦學條件重點監測指標全部達標的學
校比例，到２０２３年底達到８０％以上，到２０２５年底達到９０％以上。相信內地對教育行
業作出整頓後，今次政策再次突顯對高等教育及職業教育的支持，而實施方案定下目標及策略，
料職業教育的潛在發展空間龐大。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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