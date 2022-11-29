  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2022 09:51

【國安立法】李家超：今天申請押後黎智英案，料中央盡快處理釋法

　　《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官李家超就壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英聘請英
國御用大律師案向人大提請釋法。李家超今早出席行會會議前見記者時表示，他相信中央會高度
重視及盡快處理有關問題，律政司今天將申請押後黎智英案，認為有釋法結果才處理黎智英案是
最適合的做法。
　
＊有本地執業資格的外籍律師不受影響＊
　
　　李家超強調，黎智英案中辯方聘請Ｔｉｍ　Ｏｗｅｎ代表抗辯，屬《港區國安法》案件中的
第一次，並無先前案件，而今次提請釋法，只針對海外而沒有本地全面執業資格的大律師或律師
，已有本地執業資格的外籍律師將不受影響。
　　李家超又表示，尊重本港法庭按法律原則及規則處理案件及取納證據，不過在今次黎智英案
件，他以行政長官及維護國家安全委員會主席身份，考慮維護國家安全的角度及問題的重要性提
出釋法。他認為，若建議獲接納，可以完善維護國安法律制度，長遠鞏固相關機制。
　
＊已向中央交代案件發展＊
　
　　李家超重申，在提交中央的報告，已交代案件發展，包括審訊日等資料，相信中央會重視及
加快處理，至於如何處理，會交由人大常委會決定。
　　高院原訟庭上月批准黎聘用英國御用大律師Ｔｉｍ　Ｏｗｅｎ作代表律師，律政司就此提出
上訴，結果被上訴庭駁回，上訴庭亦拒絕向律政司批出終審法院上訴許可。兩度碰壁的律政司上
周五（２５日）直接向終審法院上訴委員會申請上訴許可，三名法官張舉能、李義及霍兆剛聽畢
陳詞後，押後至今日下午頒布決定，終院法官拒絕律政司上訴許可。其後，李家超表示，將向中
央提交報告時提及此案，並提請人大常委會就此案作出釋法建議。（ｃｌ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告29/11/2022
【大行炒D乜】再有多間券行評美團　最熊巴克萊睇$125.06
人氣文章開市Good Morning29/11/2022
黃瑋傑：內房「第三支箭」對宏觀經濟外溢作用有限
人氣文章財經熱話29/11/2022
【虛幣世界】BlockFi申請破產保護，加密貨幣普遍下跌
人氣文章專訪28/11/2022
【專訪】陶冬：中國大手減持美債有因（有片）
人氣文章中國故事28/11/2022
《神州經脈》單日陽性破4萬　降準失靈A場軟　避險升溫人幣跌
人氣文章財經熱話28/11/2022
人行降準幅度無驚喜趁消息出貨　內銀比內房更值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金