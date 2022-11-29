【國安立法】李家超：今天申請押後黎智英案，料中央盡快處理釋法

《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官李家超就壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英聘請英

國御用大律師案向人大提請釋法。李家超今早出席行會會議前見記者時表示，他相信中央會高度

重視及盡快處理有關問題，律政司今天將申請押後黎智英案，認為有釋法結果才處理黎智英案是

最適合的做法。



＊有本地執業資格的外籍律師不受影響＊



李家超強調，黎智英案中辯方聘請Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ代表抗辯，屬《港區國安法》案件中的

第一次，並無先前案件，而今次提請釋法，只針對海外而沒有本地全面執業資格的大律師或律師

，已有本地執業資格的外籍律師將不受影響。

李家超又表示，尊重本港法庭按法律原則及規則處理案件及取納證據，不過在今次黎智英案

件，他以行政長官及維護國家安全委員會主席身份，考慮維護國家安全的角度及問題的重要性提

出釋法。他認為，若建議獲接納，可以完善維護國安法律制度，長遠鞏固相關機制。



＊已向中央交代案件發展＊



李家超重申，在提交中央的報告，已交代案件發展，包括審訊日等資料，相信中央會重視及

加快處理，至於如何處理，會交由人大常委會決定。

高院原訟庭上月批准黎聘用英國御用大律師Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ作代表律師，律政司就此提出

上訴，結果被上訴庭駁回，上訴庭亦拒絕向律政司批出終審法院上訴許可。兩度碰壁的律政司上

周五（２５日）直接向終審法院上訴委員會申請上訴許可，三名法官張舉能、李義及霍兆剛聽畢

陳詞後，押後至今日下午頒布決定，終院法官拒絕律政司上訴許可。其後，李家超表示，將向中

央提交報告時提及此案，並提請人大常委會就此案作出釋法建議。（ｃｌ）

