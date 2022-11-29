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29/11/2022 14:39

傳復星醫藥考慮出售印度製藥商Ｇｌａｎｄ

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，在接獲潛在買家的意向後，復
星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）正考慮出售印度製藥商Ｇｌａｎｄ　Ｐｈａｒｍａ
　Ｌｔｄ。Ｇｌａｎｄ股價今年在孟買市場已大跌約５４％，市值約為３５億美元。
　　知情人士透露，該公司一直在與一位顧問合作，非正式評估對其所持Ｇｌａｎｄ控股權益的
意向，而在艱難的融資環境下，復星醫藥較高的估值預期或會阻礙潛在交易達成。知情人士表示
，公司尚未啟動正式的出售程序，也不確定相關考慮會達致交易。
　　根據公司網站資料，總部位於海德拉巴的Ｇｌａｎｄ專注於抗生素、腫瘤學和心臟病治療等
方面注射藥物的開發，業務遍及約６０個國家。
　　在復星國際尋求改善自身資產負債狀況之際，出售Ｇｌａｎｄ將有助於這家曾經熱衷於收購
的集團籌集資金。據報，復星國際（００６５６）一直在探索針對若干資產的選項，其中包括法
國度假村運營商地中海俱樂部和國內的一些食品飲料業務。
　　復星醫藥２０１７年以大約１１億美元從ＫＫＲ＆Ｃｏ﹒　等投資者手上收購收購了
Ｇｌａｎｄ約７４％股權。該業務於三年後在孟買上市，首次公開募股規模為８﹒７３億美元。
（ｃｌ）

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