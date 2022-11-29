【企業盈警】華夏文化科技（０１５６６）中期轉蝕最多３億元

《經濟通通訊社２９日專訊》華夏文化科技（０１５６６）公布，預期截至９月３０日止中

期虧損介乎２﹒６億至３億元，去年同期利潤約１５００萬元。

該集團指，轉盈為虧主因毛利減少約３５００萬元、行政開支增１﹒０４億元、研發和財務

及銷售等開支共增６８０９萬元、減值虧損撥備３７２０萬元，以及應佔聯營公司及合資企業的

利潤減少約４３２０萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

