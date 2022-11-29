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29/11/2022 07:53

【企業盈警】華夏文化科技（０１５６６）中期轉蝕最多３億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》華夏文化科技（０１５６６）公布，預期截至９月３０日止中
期虧損介乎２﹒６億至３億元，去年同期利潤約１５００萬元。
　　該集團指，轉盈為虧主因毛利減少約３５００萬元、行政開支增１﹒０４億元、研發和財務
及銷售等開支共增６８０９萬元、減值虧損撥備３７２０萬元，以及應佔聯營公司及合資企業的
利潤減少約４３２０萬元。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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