【企業盈警】華夏文化科技（０１５６６）中期轉蝕最多３億元

《經濟通通訊社２９日專訊》華夏文化科技（０１５６６）公布，預期截至９月３０日止中
期虧損介乎２﹒６億至３億元，去年同期利潤約１５００萬元。
該集團指，轉盈為虧主因毛利減少約３５００萬元、行政開支增１﹒０４億元、研發和財務
及銷售等開支共增６８０９萬元、減值虧損撥備３７２０萬元，以及應佔聯營公司及合資企業的
利潤減少約４３２０萬元。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|專訪28/11/2022
【專訪】陶冬：中國大手減持美債有因（有片）
|中國故事28/11/2022
《神州經脈》單日陽性破4萬 降準失靈A場軟 避險升溫人幣跌
|財經熱話28/11/2022
人行降準幅度無驚喜趁消息出貨 內銀比內房更值博
|生財有道28/11/2022
【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘 大新12個月5.2厘
|市場動向28/11/2022
新興市場綠色債券潛力不可小覷
|FOCUS28/11/2022
【FOCUS】「存亡牌」效用遞減 民進黨遭滑鐵盧
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰