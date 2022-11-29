  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2022 19:07

《日入而息》嗶哩嗶哩上季經調整虧損擴大，陽光保險明起招股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
聯匯之父表示港元脫勾代價大，料香港會容忍高利率以保聯匯　　　　　　　　　　　　　　　
嗶哩嗶哩（０９６２６）第三季經調整淨虧損擴大至１８億人幣　　　　　　　　　　　　　　
陽光保險（０６９６３）明起招股，入場費３２５７﹒５元　　　　　　　　　　　　　　　　
傳復星醫藥（０２１９６）考慮出售印度製藥商Ｇｌａｎｄ　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）今回購１２５萬股，涉資３﹒５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱今天申請押後黎智英案，料中央盡快處理釋法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衛健委表示精準判定風險區域，封控管理要快封快解；嚴肅處理核酸造假，成立整治層層加碼專
班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日高收９０６點報１８２０４，平保漲近１３％，中移跌一毫
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　憧憬防疫放寬外資湧入，滬指收漲２﹒３％地產股狂歡　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　英鎊若失守１﹒１９５０，可能要先試低　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０３７１╱７５，日圓最新報１３８﹒１６╱１７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）中期純利１６億元人民幣，跌２３﹒６％，
　　息１﹒１４美仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　大快活（０００５２）中期純利４２８３萬元，跌１８﹒４％，派息
　　１８仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　毛記葵涌（０１７１６）中期盈轉虧４７８﹒６萬元，不派息　　　
　　資本策略地產（００４９７）中期純利跌５２％至６１５７萬元，不
　　派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　力勁科技（００５５８）中期純利跌１６﹒３％至２﹒７億元，息４
　　仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美高域（０１９８５）中期純利升２７﹒１％，息０﹒０４５元　　
　　瑞爾集團（０６６３９）中期虧損收窄至８８５９萬元人民幣，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　興利集團（００１１４）中期虧轉盈４４０２﹒５萬元，派息３仙　
　　樂享集團（０６９８８）首三季收益升１﹒５４倍，毛利則跌９﹒４
　　７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華通訊頻媒（００３０９）中期虧損擴大至９４９萬元，不派息　
　　本間高爾夫（０６８５８）中期純利升１﹒３倍，息１﹒５日圓　　
　　維珍妮（０２１９９）中期純利升２３％，息８﹒５仙　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　遠東發展（０００３５）擬於未來一年出售約２５－３５億元資產　　　　　
　　傳多點新鮮選擇瑞信及招銀國際負責香港ＩＰＯ事宜　　　　　　　　　　　
　　恒生（０００１１）個人客戶網上外幣交易宗數增近九成半，再推機票大抽獎
　　比亞迪（０１２１１）由於訂單很多，ＤＭ－ｉ超級混動交付相對較慢　　　
　　百度（０９８８８）明年將打造全球最大全無人自動駕駛運營服務區　　　　
　　騰訊（００７００）今回購１２５萬股，涉資３﹒５億元　　　　　　　　　
　　陽光保險（０６９６３）明開招，入場費３２５７﹒５元　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　傳復星醫藥（０２１９６）考慮出售印度製藥商Ｇｌａｎｄ　　　　
　　深高速（００５４８）１０月梅觀高速路費收入１１２４萬元人民幣
　　石藥集團（０１０９３）ＣＰＯ２０４試驗性新藥申請獲ＦＤＡ批准
　　復宏漢霖（０２６９６）漢斯狀聯合化療美國橋接試驗完成首例給藥
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）於標普全球企業可持續發展評估列同業領先
　　水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
疫情拖累，內地１１月官方製造業ＰＭＩ料下探至４９　　　　　　　　　　　　　　　　
植信表示宏觀經濟不確定性令中國家庭投資風格趨謹慎；明年二季度中旬後樓市可能會企穩
北京證監局表示中金子公司１５隻產品未按期完成整改　　　　　　　　　　　　　　　　
內地上周票房環比腰斬四成半，北京僅１４家影院營業　　　　　　　　　　　　　　　　
國家能源局表示推動新能源發電項目應併盡併工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行８００億逆回購利率持平，淨投放７８０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監加強金融租賃公司融資租賃業務合規監管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中誠信國際表示今年來債券違約規模降逾８成至五年最低　　　　　　　　　　　　　　　
廣東開通多渠道數字人民幣繳稅服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升１﹒０５％，報１４７０９﹒６４點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海銀行為仁恒置地、濱江集團提供意向融資２００億　　　　　　　　
　　中信建投表示房企重組上市再開閘，７年來無成功借殼　　　　　　　　
　　中金公司表示房企股權融資恢復「第三支箭」發出　　　　　　　　　　
　　傳中債信用增進放鬆房企發行擔保債券的抵押物要求　　　　　　　　　
　　傳深圳前海豪宅打價格戰降價攬客，地產商發聲明否認　　　　　　　　
　　綠城中國（０３９００）擬發１１０億元人民幣儲架式中票，股價升半成
　　花旗表示再融資禁令取消有利Ａ股房企，關注保利金地等　　　　　　　
　　「２０恒大０３」本周召開持有人會議，擬再延期兌付　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　波蘭等國態度強硬，歐盟對俄油價格上限仍未得進展
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世界最大活火山近４０年首度噴發，夏威夷發「警告」
　　南韓總統尹錫悅下令水泥車司機復工　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＷＴＩ原油期貨反彈，ＯＰＥＣ＋或考慮進一步減產
　　加密貨幣貸款商ＢｌｏｃｋＦｉ於美國申請破產保護
　　研究發現三分之二的美國員工認為薪酬不合理　　　
　　美國紐約州居民面臨冬季電費急劇上漲　　　　　　
　　聯儲局官員強調會進一步加息以遏制通脹　　　　　
　　馬斯克表示蘋果已削減推特上的廣告　　　　　　　
　　香港加密貨幣交易所ＡＡＸ疑倒閉，傳合夥人捲款　
　　卡塔爾與德國簽訂液化天然氣長期合約　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美艦入南沙解放軍警告驅離，中方表示美製造南海軍事化
　　美關稅復審持續逾半年，中方再籲停止損人不利己行徑　
　　辛偉誠稱英中合作的黃金時代結束，但不會採冷戰態度　
　　外交部稱外國記者行事應符合身份，斥ＢＢＣ惡意碰瓷　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港區人大代表選舉提名期明日結束，陳帆雷添良等報名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大律師公會表示人大常委會有釋法權，權力應審慎行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱今天申請押後黎智英案，料中央盡快處理釋法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港澳辦、中聯辦支持李家超提請人大釋法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湯家驊稱人大有立法解釋權，釋法非終院以外上訴途徑　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚惠珠估計人大很快完成釋法，常委會下月底開會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
康文署表示城市售票網新系統周四推出，處理熱門節目可擴容十倍　　　　　　　　　　　　　
張宇人訪日拜會外務省副大臣，日方冀香港取消食品進口限制　　　　　　　　　　　　　　　
檢方指控周焯華實控賭底面公司，銀娛等博企要求支付賠償金　　　　　　　　　　　　　　　
聯匯之父表示港元脫勾代價大，料香港會容忍高利率以保聯匯　　　　　　　　　　　　　　　
環保署維持最快明年落實垃圾徵費的目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
房協與ＡｌｉｐａｙＨＫ合作開創電子錢包交租　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用５３億元，外資流入創近半月高；滬股通額度全日用６９億元，外資大幅淨流
入９８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富融銀行獲發牌照，將推出基金投資服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大新一年期港元定存息衝上５厘，南商高見４﹒８５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＬＭＥ為取消鎳交易辯護，避免被追繳近２００億美元保證金　　　　　　　　　　　　　　　
朱力賢獲委任為星展香港及中國資本市場部主管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指６７％香港千禧世代完全未有財務計劃，最重視家人財務建議；８３％受訪者考慮將更多
資產配置到私募股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＵＭ表示１１月整體回報８﹒５％，人均賺１７５５４元　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增７５４７宗確診，再多１３名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地６０歲以上接種疫苗覆蓋人數佔老年人口九成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１２月舉辦的中國遊戲產業年會、電競產業年會延期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人民日報評論表示核酸亂象不止，疫情永無寧日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨新增本土陽性回落至逾３﹒８萬宗，重慶跌一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院表示提升８０歲以上人群新冠疫苗接種率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門向內地遊客開放自費接種復必泰疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衛健委表示精準判定風險區域，封控管理要快封快解；嚴肅處理核酸造假，成立整治層層加碼專
班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回應各地抗議活動，衛健委表示一直在研究調整防控措施　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東表示支持符條件密接居家隔離，廣州試行閉環泡泡　　　　　　　　　　　　　　　　　　
文體旅遊局常秘黃智祖再度確診，９月曾染疫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
趙立堅回應示威：公民權利和自由要在法律框架內行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事29/11/2022
《神州經脈》三箭齊發救內房　市場表態冀防疫放寬　滬指大升2%
人氣文章財經熱話29/11/2022
《盤後部署》憧憬放寬防疫措施 海底撈收飆12%走勢轉佳
人氣文章生財有道29/11/2022
【高息定存】大新一年期港元定存息衝上5厘　南商高見4.85厘
人氣文章FOCUS29/11/2022
【FOCUS】BlockFi步破產後塵　留心「關鍵人物風險」
人氣文章財經熱話29/11/2022
【內房困局】內房股齊漲　此水平買入更值博？
人氣文章香港政情29/11/2022
【國安立法】李家超：今天申請押後黎智英案　料中央盡快處理釋法
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金