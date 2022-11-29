《日入而息》嗶哩嗶哩上季經調整虧損擴大，陽光保險明起招股

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聯匯之父表示港元脫勾代價大，料香港會容忍高利率以保聯匯

嗶哩嗶哩（０９６２６）第三季經調整淨虧損擴大至１８億人幣

陽光保險（０６９６３）明起招股，入場費３２５７﹒５元

傳復星醫藥（０２１９６）考慮出售印度製藥商Ｇｌａｎｄ

騰訊（００７００）今回購１２５萬股，涉資３﹒５億元

李家超稱今天申請押後黎智英案，料中央盡快處理釋法

衛健委表示精準判定風險區域，封控管理要快封快解；嚴肅處理核酸造假，成立整治層層加碼專

班

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日高收９０６點報１８２０４，平保漲近１３％，中移跌一毫

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

憧憬防疫放寬外資湧入，滬指收漲２﹒３％地產股狂歡

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英鎊若失守１﹒１９５０，可能要先試低

歐元最新報１﹒０３７１╱７５，日圓最新報１３８﹒１６╱１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國旺旺（００１５１）中期純利１６億元人民幣，跌２３﹒６％，

息１﹒１４美仙

大快活（０００５２）中期純利４２８３萬元，跌１８﹒４％，派息

１８仙

毛記葵涌（０１７１６）中期盈轉虧４７８﹒６萬元，不派息

資本策略地產（００４９７）中期純利跌５２％至６１５７萬元，不

派息

力勁科技（００５５８）中期純利跌１６﹒３％至２﹒７億元，息４

仙

美高域（０１９８５）中期純利升２７﹒１％，息０﹒０４５元

瑞爾集團（０６６３９）中期虧損收窄至８８５９萬元人民幣，不派

息

興利集團（００１１４）中期虧轉盈４４０２﹒５萬元，派息３仙

樂享集團（０６９８８）首三季收益升１﹒５４倍，毛利則跌９﹒４

７％

新華通訊頻媒（００３０９）中期虧損擴大至９４９萬元，不派息

本間高爾夫（０６８５８）中期純利升１﹒３倍，息１﹒５日圓

維珍妮（０２１９９）中期純利升２３％，息８﹒５仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

遠東發展（０００３５）擬於未來一年出售約２５－３５億元資產

傳多點新鮮選擇瑞信及招銀國際負責香港ＩＰＯ事宜

恒生（０００１１）個人客戶網上外幣交易宗數增近九成半，再推機票大抽獎

比亞迪（０１２１１）由於訂單很多，ＤＭ－ｉ超級混動交付相對較慢

百度（０９８８８）明年將打造全球最大全無人自動駕駛運營服務區

騰訊（００７００）今回購１２５萬股，涉資３﹒５億元

陽光保險（０６９６３）明開招，入場費３２５７﹒５元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳復星醫藥（０２１９６）考慮出售印度製藥商Ｇｌａｎｄ

深高速（００５４８）１０月梅觀高速路費收入１１２４萬元人民幣

石藥集團（０１０９３）ＣＰＯ２０４試驗性新藥申請獲ＦＤＡ批准

復宏漢霖（０２６９６）漢斯狀聯合化療美國橋接試驗完成首例給藥

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

安踏體育（０２０２０）於標普全球企業可持續發展評估列同業領先

水平

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

疫情拖累，內地１１月官方製造業ＰＭＩ料下探至４９

植信表示宏觀經濟不確定性令中國家庭投資風格趨謹慎；明年二季度中旬後樓市可能會企穩

北京證監局表示中金子公司１５隻產品未按期完成整改

內地上周票房環比腰斬四成半，北京僅１４家影院營業

國家能源局表示推動新能源發電項目應併盡併工作

人行８００億逆回購利率持平，淨投放７８０億元

銀保監加強金融租賃公司融資租賃業務合規監管

中誠信國際表示今年來債券違約規模降逾８成至五年最低

廣東開通多渠道數字人民幣繳稅服務

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升１﹒０５％，報１４７０９﹒６４點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上海銀行為仁恒置地、濱江集團提供意向融資２００億

中信建投表示房企重組上市再開閘，７年來無成功借殼

中金公司表示房企股權融資恢復「第三支箭」發出

傳中債信用增進放鬆房企發行擔保債券的抵押物要求

傳深圳前海豪宅打價格戰降價攬客，地產商發聲明否認

綠城中國（０３９００）擬發１１０億元人民幣儲架式中票，股價升半成

花旗表示再融資禁令取消有利Ａ股房企，關注保利金地等

「２０恒大０３」本周召開持有人會議，擬再延期兌付

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

波蘭等國態度強硬，歐盟對俄油價格上限仍未得進展

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

世界最大活火山近４０年首度噴發，夏威夷發「警告」

南韓總統尹錫悅下令水泥車司機復工

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＷＴＩ原油期貨反彈，ＯＰＥＣ＋或考慮進一步減產

加密貨幣貸款商ＢｌｏｃｋＦｉ於美國申請破產保護

研究發現三分之二的美國員工認為薪酬不合理

美國紐約州居民面臨冬季電費急劇上漲

聯儲局官員強調會進一步加息以遏制通脹

馬斯克表示蘋果已削減推特上的廣告

香港加密貨幣交易所ＡＡＸ疑倒閉，傳合夥人捲款

卡塔爾與德國簽訂液化天然氣長期合約

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美艦入南沙解放軍警告驅離，中方表示美製造南海軍事化

美關稅復審持續逾半年，中方再籲停止損人不利己行徑

辛偉誠稱英中合作的黃金時代結束，但不會採冷戰態度

外交部稱外國記者行事應符合身份，斥ＢＢＣ惡意碰瓷

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港區人大代表選舉提名期明日結束，陳帆雷添良等報名

大律師公會表示人大常委會有釋法權，權力應審慎行使

李家超稱今天申請押後黎智英案，料中央盡快處理釋法

港澳辦、中聯辦支持李家超提請人大釋法

湯家驊稱人大有立法解釋權，釋法非終院以外上訴途徑

譚惠珠估計人大很快完成釋法，常委會下月底開會

康文署表示城市售票網新系統周四推出，處理熱門節目可擴容十倍

張宇人訪日拜會外務省副大臣，日方冀香港取消食品進口限制

檢方指控周焯華實控賭底面公司，銀娛等博企要求支付賠償金

聯匯之父表示港元脫勾代價大，料香港會容忍高利率以保聯匯

環保署維持最快明年落實垃圾徵費的目標

房協與ＡｌｉｐａｙＨＫ合作開創電子錢包交租

深股通額度全日用５３億元，外資流入創近半月高；滬股通額度全日用６９億元，外資大幅淨流

入９８億元

富融銀行獲發牌照，將推出基金投資服務

大新一年期港元定存息衝上５厘，南商高見４﹒８５厘

ＬＭＥ為取消鎳交易辯護，避免被追繳近２００億美元保證金

朱力賢獲委任為星展香港及中國資本市場部主管

調查指６７％香港千禧世代完全未有財務計劃，最重視家人財務建議；８３％受訪者考慮將更多

資產配置到私募股權

ＧＵＭ表示１１月整體回報８﹒５％，人均賺１７５５４元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增７５４７宗確診，再多１３名患者離世

內地６０歲以上接種疫苗覆蓋人數佔老年人口九成

１２月舉辦的中國遊戲產業年會、電競產業年會延期

人民日報評論表示核酸亂象不止，疫情永無寧日

全國昨新增本土陽性回落至逾３﹒８萬宗，重慶跌一成

國務院表示提升８０歲以上人群新冠疫苗接種率

澳門向內地遊客開放自費接種復必泰疫苗

衛健委表示精準判定風險區域，封控管理要快封快解；嚴肅處理核酸造假，成立整治層層加碼專

班

回應各地抗議活動，衛健委表示一直在研究調整防控措施

廣東表示支持符條件密接居家隔離，廣州試行閉環泡泡

文體旅遊局常秘黃智祖再度確診，９月曾染疫

趙立堅回應示威：公民權利和自由要在法律框架內行使

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

