《國金頭條》投資者等待鮑威爾發表講話，美股小幅下行美元微升

《經濟通通訊社３０日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾發表講話前夕，投資者觀望１２月貨幣

政策走向，美股周二（２９日）小幅下行，美元小漲。

其中，納指在科技股拖累下跌６５﹒７２點，或０﹒５９％，收１０９８３﹒７８點。標普

微跌６﹒３１點，或０﹒１６％，收３９５７﹒６３點。道指微升３﹒０７點，或０﹒０１％，

收３３８５２﹒５３點。受鴻海鄭州廠房工潮影響，蘋果股價進一步下挫２﹒１１％，至

１４１﹒１７美元。其他主要科技股亦普遍小幅下跌。

鮑威爾將於當地時間周三（３０日）發表講話，市場料會鞏固聯儲局將於下月調低加息幅度

的期望。不過，聖路易聯儲銀行行長布拉德日前表示，市場低估了加息的可能性，明後２年的基

準利率可能需要保持在５厘以上。紐約聯儲銀行行長威廉斯也警告，在積極升息周期運作下，美

國明年失業率可能會攀升至５％。



＊中國可能放寬防疫推動油價＊



紐約尾盤，美匯指數小漲０﹒１４％，至１０６﹒８３，是一周以來最高。由於投資者料聯

儲局下調加息幅度，會釋放部份對日圓壓力，美元兌日圓下跌０﹒１５％，至１３８﹒７１。歐

元兌美元則連續３日走低，報１﹒０３２４。另一方面，全球經濟趨於不穩定推動黃金需求，紐

約期金收盤上漲０﹒５％，至每盎司１７６３﹒７０美元。

原油方面，由於中國可能放寬防疫措施，可望帶動市場需求，紐約期油升１﹒２％，至每桶

７８﹒２０美元。布蘭特期油約持穩於每桶８３﹒０３美元。（ｊｆ）

