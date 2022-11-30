《出旗制勝－麥穎儀》恒指勁彈至今升３６００點，滙控或售加業務

《出旗制勝》上日（２９日）期結日，恒指裂口高開２６０點後升幅持續擴大，尾段愈升愈

有，以全日最高位１８２０４點收市，全日升逾９００點，逼近本月中旬高位約１８４００點水

平，今早（３０日）則繼續於１８２００點附近位置窄幅上落。恒指在１０月尾低見１４５９７

點後展開強勢反彈，至今升約３６００點。投資者如看好恒指，或可留意恒指購２４３６８，行

使價１９６００點，實際槓桿９﹒９倍，引伸波幅２７﹒９％，換股比率８０００兌１，

２０２３年３月３０日到期；如看淡，或可留意恒指沽２６７０２，行使價１５５００點，實際

槓桿７﹒８倍，引伸波幅３３﹒３％，換股比率６０００兌１，２０２３年４月２７日到期。

滙控（００００５）擬作價１３５億加元（約１０１億美元）向加拿大皇家銀行出售加拿大

業務１００％股權，交易預期２０２３年底完成，預估稅前利潤５７億美元，並將積極考慮通過

派發一次性股息或股份回購將交易創造的額外富餘資本適量回饋股東。滙控今早股價高開

２﹒５％，上試９月２１至２２日裂口上方約４７﹒５元位置。投資者如看好滙豐，或可留意滙

豐購２５１６６，行使價５３﹒５８元，實際槓桿１６﹒５倍，引伸波幅２８﹒６％，換股比率

１０兌１，２０２３年１月３０日到期；如看淡，或可留意滙豐沽２５６７７，行使價３６﹒５

元，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅３６﹒９％，換股比率１０兌１，２０２３年３月３０日到期

。

美團（０３６９０）上兩日（２８及２９日）走勢一連兩日現大陽燭，由低位１２８﹒５元

一舉重返多條短期移動平均線之上，亦連續兩日獲北水淨流入，今早曾回試５０天線約１５０元

水平，後反復靠穩，暫於１５５元附近整固。投資者如看好美團，或可留意美團購２３３８９，

行使價１９５元，實際槓桿７﹒３倍，引伸波幅６３﹒９％，換股比率１００兌１，２０２３年

１月３０日到期；如看淡，或可留意美團沽２７９２９，行使價１２９﹒９元，實際槓桿３﹒１

倍，引伸波幅６６﹒１％，換股比率１００兌１，２０２３年４月２７日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

