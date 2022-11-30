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30/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股（３）－５浪正在運行中

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和向淡。昨早（２９日）開市後好友大戶根本上完全不給淡友任何反擊的機會，將港股大幅
推高。筆者很快便提醒各Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶，港股有七成半機會見了全日低位。根據本周一
（２８日）指數期貨大戶的部署推測，昨天大市於高位應有明顯的阻力才對。然而，由於昨天為
１１月份期貨、期權到期日，淡友於好友得勢不饒人的壓迫下，只得退守。
　　結果，屬於消息來源的內地股市的升幅明顯不及港股，確認後市的短期調整正式結束。本欄
認為，現時投資者應大膽假設（３）－５浪上升過程已經開始，目標高於（３）－３浪頂；換言
之，我們很快便會見到短期新高位的出現。同時要注意的，為於（３）－５浪，即整個（３）浪
運行完畢後，上演的將會是（４）浪下跌，目標為（３）－４浪底。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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