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即市新聞

30/11/2022 09:05

《專家之言－何志銘》中央再救內房港股興奮，市場風險升溫宜謹慎

　　《專家之言》阿爺再出手，支持房地產行業措施繼續出台，據內地媒體報道，中證監表示決
定在股權融資方面調整優化５項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資等，一眾內房
及物管股表現興奮。昨（２９日）１１月期指結算日，港股高開２６０點，報１７５５８點。之
後恒指節節上升，午後升幅持續擴大，內房股及科技板塊大幅造好，帶動港股期結日顯著上升，
指數並以全日高位１８２０４點收市，大升９０６點或５﹒２４％。國指升３６４點或６﹒２％
，收６２３６點。恒生科技指數升２６２點或７﹒６６７％，收３６９５點。大市全日成交總額
增至１６６７﹒５７億元，滬、深港通南下交易淨流入２９﹒６４億及淨流出１０﹒６３億元人
民幣。
　
＊全球通脹環境仍嚴峻，美儲局未改鷹派取態＊
　
　　鑑於目前全球通脹環境仍嚴峻，及在美元強勢的負面影響下，且再加上美國聯儲局仍維持鷹
派取態未改，反映數十年來最嚴峻的通脹問題未有緩和跡象，全球金融市場風險猶在升溫，筆者
建議在操作上保守點相對較佳。回至港股方面而言，近排港股日急跌日急升似足去澳門玩大細，
的確要謹慎。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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