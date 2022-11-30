《窩輪豪情－梁業豪》快將出現２４６１張恒指期貨好倉殺傷力？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、地產

建築業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為

龍湖集團（００９６０）、貝殼（０２４２３）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份

，則宜首選周大福（０１９２０）、創科實業（００６６９）與信義光能（００９６８）。

今早（３０日）恒指期貨低開５４點，但於１８１２３前見好友入市還擊。匯控

（００００５）有出售加拿大匯豐的利好消息支持，股價創了全月新高。此外，友邦保險

（０１２９９）與港交所（００３８８）的表現優異，亦為恒指轉跌為升的功臣。現貨市場開市

後１０分鐘，好淡雙方角力的情況已顯示好友大戶依然控制大局，即使今天大市不易再度呈現大

幅揚升的市況，亦應可反覆偏好。恒指熊證重貨區現位於１８５００－１８５９９，會是好友大

戶的下一個殺倉目標。若恒指升抵１８５９９，將共有８８隻恒指熊證被強制性收回，產生

２４６１張恒指期貨好倉的殺傷力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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