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即市新聞

30/11/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》快將出現２４６１張恒指期貨好倉殺傷力？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、地產
建築業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為
龍湖集團（００９６０）、貝殼（０２４２３）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份
，則宜首選周大福（０１９２０）、創科實業（００６６９）與信義光能（００９６８）。
　　今早（３０日）恒指期貨低開５４點，但於１８１２３前見好友入市還擊。匯控
（００００５）有出售加拿大匯豐的利好消息支持，股價創了全月新高。此外，友邦保險
（０１２９９）與港交所（００３８８）的表現優異，亦為恒指轉跌為升的功臣。現貨市場開市
後１０分鐘，好淡雙方角力的情況已顯示好友大戶依然控制大局，即使今天大市不易再度呈現大
幅揚升的市況，亦應可反覆偏好。恒指熊證重貨區現位於１８５００－１８５９９，會是好友大
戶的下一個殺倉目標。若恒指升抵１８５９９，將共有８８隻恒指熊證被強制性收回，產生
２４６１張恒指期貨好倉的殺傷力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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