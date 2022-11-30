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30/11/2022 09:30

《談國論企－黎偉成》保交樓專項借款要盡快全面落實

　　《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２２年１１月２２日主持召開國務院常務會議，
部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，其中重點是要力挺商品住宅房地產市
道回穩，做法是要落實好「因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策」，尤其是最新的「推進
保交樓等專項借款盡快全面落到項目」政策，該有利於房地產開發商建樓套現再投資，和強化準
買樓者置業的信心。政策和做法會有助商品住宅房市道進一步回穩。
　
＊新措施促房企多售套現再投資穩信心＊
　
　　國務院的最新挺房地市場的政策，重點有（Ｉ）「激勵商業銀行新發保交樓貸款，加快項目
建設和交付」，以「推進保交樓專項借款盡快全面落實」。要注意，此策最重要之處為「保交樓
」項目，所涉的是「新發」的貸款，即在原有的貸款基礎底下，再新發放貸款，確保房地產開發
商在原有貸款基礎下的增貸，可以如合約承諾的能夠有交到樓的保證，效果和好處有（ｉ）「保
交樓」項目的政策只要能夠落實和有實效，會改善房地產市場的氣氛，讓更多準置業者入市。
　　更重要的是（ｉｉ）房地產開發商有新注的貸款頭寸支持，確保所承諾的「保交樓」建設項
目達標，不僅使商譽得到提升，更能夠改善相關房企的財政狀況，使投資和經營有更大的發展甚
至擴張空間。
　　和（ｉｉｉ）商業銀行在國家激勵政策支持，對房地產開發商所作出的新發放保交樓貸款，
能夠取得正面和良好的效益，會使銀行有更強烈的信心強化對有承擔的房企的支持。此舉亦對其
他房企產生良性的推動作用。
　　國務院更堅持（ＩＩ）落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，並力求指導地方加
強政策宣傳解讀。
　　所要（ＩＩＩ）達致的效益，是努力改善房地產行業資產負債狀況，促進房地產市場健康發
展。內地房地產企業過去一直出現借貸可觀，要靠多銷套現，促進流動性和淡化個別房企資不抵
債的壓力。
　　再從中國國家統計局所發布的的最新數據看，全國房地產市場近期有持續回穩新向。特別惹
人注目的是（一）準置業者購買物業的興趣於１０月份延續８、９月有所提升之態，使住宅房的
銷情有所回穩，其中（１）銷售面積於２０２２年１－１０月份累計９﹒４１２９億平方米，同
比減少的２５﹒５％，仍屬可觀的減幅，但此數相對於１－９月份累計８﹒５７５８億平方米所
減的２５﹒７％有所縮小。
　　商品住宅的（２）銷售額度，於１－１０月份累計９﹒５４４７萬億元，同比減少
２８﹒２％，１－９月份累計８﹒７０５４萬億元同比減少２６﹒６％，顯然受到樓價回落影響

　　樓價反覆下降多年，至今價低，開始吸引到居民置業的興趣。
　
＊住宅商品房銷售近期有改善有良性啟示＊
　
　　另一個良性的新現象，為（二）商業銀行對與房地產的各項貸款政策和態度，亦見回暖，使
房地產開發企業到位資金中的（１）國內貸款於２０２２年１－１０月份累計１２﹒５４８萬億
元同比減少２４﹒７％，比１－９月份累計１﹒３３６１萬億元２７﹒２％減幅，收窄２﹒５個
百分點；而（２）個人按揭貸款期內２﹒０１５萬億元同比減少２４﹒５％，比１－９月份
１﹒８３９７萬億元所減２３﹒７％有所擴大。（３）定金及預收款１－１０月份累計
４﹒１０４１萬億元同比減少３３﹒８％，亦低於１－９月份３﹒７３４８萬億元所下降的
３４﹒１％。可以預期，內地的商品房市況前景，會保持初見逐步改善的情況。
　　內房企業仍面對頗不少挑戰，重點有（三）住宅開發投資於１－１０月份累計８﹒８６５萬
億元，同比減少８﹒３％，比１－９月份７﹒８５５６萬億元的減幅７﹒５％要高。
　　此使（四）住房的供應呈現不斷縮減之況：（１）新開工面積於１－１０月份累計
７﹒５９３４億平方米，同比減少３８﹒５％，　使（２）施工面積６２﹒８２７８億平方米的
幅度擴大至５﹒９％，和（３）竣工面積３﹒３７７１億平方米，亦大幅減少１８﹒５％。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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