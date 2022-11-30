《談國論企－黎偉成》保交樓專項借款要盡快全面落實

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２２年１１月２２日主持召開國務院常務會議，

部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，其中重點是要力挺商品住宅房地產市

道回穩，做法是要落實好「因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策」，尤其是最新的「推進

保交樓等專項借款盡快全面落到項目」政策，該有利於房地產開發商建樓套現再投資，和強化準

買樓者置業的信心。政策和做法會有助商品住宅房市道進一步回穩。



＊新措施促房企多售套現再投資穩信心＊



國務院的最新挺房地市場的政策，重點有（Ｉ）「激勵商業銀行新發保交樓貸款，加快項目

建設和交付」，以「推進保交樓專項借款盡快全面落實」。要注意，此策最重要之處為「保交樓

」項目，所涉的是「新發」的貸款，即在原有的貸款基礎底下，再新發放貸款，確保房地產開發

商在原有貸款基礎下的增貸，可以如合約承諾的能夠有交到樓的保證，效果和好處有（ｉ）「保

交樓」項目的政策只要能夠落實和有實效，會改善房地產市場的氣氛，讓更多準置業者入市。

更重要的是（ｉｉ）房地產開發商有新注的貸款頭寸支持，確保所承諾的「保交樓」建設項

目達標，不僅使商譽得到提升，更能夠改善相關房企的財政狀況，使投資和經營有更大的發展甚

至擴張空間。

和（ｉｉｉ）商業銀行在國家激勵政策支持，對房地產開發商所作出的新發放保交樓貸款，

能夠取得正面和良好的效益，會使銀行有更強烈的信心強化對有承擔的房企的支持。此舉亦對其

他房企產生良性的推動作用。

國務院更堅持（ＩＩ）落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，並力求指導地方加

強政策宣傳解讀。

所要（ＩＩＩ）達致的效益，是努力改善房地產行業資產負債狀況，促進房地產市場健康發

展。內地房地產企業過去一直出現借貸可觀，要靠多銷套現，促進流動性和淡化個別房企資不抵

債的壓力。

再從中國國家統計局所發布的的最新數據看，全國房地產市場近期有持續回穩新向。特別惹

人注目的是（一）準置業者購買物業的興趣於１０月份延續８、９月有所提升之態，使住宅房的

銷情有所回穩，其中（１）銷售面積於２０２２年１－１０月份累計９﹒４１２９億平方米，同

比減少的２５﹒５％，仍屬可觀的減幅，但此數相對於１－９月份累計８﹒５７５８億平方米所

減的２５﹒７％有所縮小。

商品住宅的（２）銷售額度，於１－１０月份累計９﹒５４４７萬億元，同比減少

２８﹒２％，１－９月份累計８﹒７０５４萬億元同比減少２６﹒６％，顯然受到樓價回落影響

。

樓價反覆下降多年，至今價低，開始吸引到居民置業的興趣。



＊住宅商品房銷售近期有改善有良性啟示＊



另一個良性的新現象，為（二）商業銀行對與房地產的各項貸款政策和態度，亦見回暖，使

房地產開發企業到位資金中的（１）國內貸款於２０２２年１－１０月份累計１２﹒５４８萬億

元同比減少２４﹒７％，比１－９月份累計１﹒３３６１萬億元２７﹒２％減幅，收窄２﹒５個

百分點；而（２）個人按揭貸款期內２﹒０１５萬億元同比減少２４﹒５％，比１－９月份

１﹒８３９７萬億元所減２３﹒７％有所擴大。（３）定金及預收款１－１０月份累計

４﹒１０４１萬億元同比減少３３﹒８％，亦低於１－９月份３﹒７３４８萬億元所下降的

３４﹒１％。可以預期，內地的商品房市況前景，會保持初見逐步改善的情況。

內房企業仍面對頗不少挑戰，重點有（三）住宅開發投資於１－１０月份累計８﹒８６５萬

億元，同比減少８﹒３％，比１－９月份７﹒８５５６萬億元的減幅７﹒５％要高。

此使（四）住房的供應呈現不斷縮減之況：（１）新開工面積於１－１０月份累計

７﹒５９３４億平方米，同比減少３８﹒５％， 使（２）施工面積６２﹒８２７８億平方米的

幅度擴大至５﹒９％，和（３）竣工面積３﹒３７７１億平方米，亦大幅減少１８﹒５％。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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