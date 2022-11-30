《午市前瞻》專家料港股萬八點以上阻力重重，滙控可分兩注吸納！

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報１８２４５，升４０點或０﹒２２％，主板

成交７７６﹒７１億元。恒生中國企業指數報６２３３，跌３點或０﹒０６％。恒生科技指數報

３６９６，升不足１點。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２８２﹒６元，跌３﹒２元或１﹒１２％，成交４０﹒３８億元

；美團收報１５５﹒９元，升０﹒５元或０﹒３２％，成交２７﹒９９億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報７８﹒０５元，跌０﹒７元或０﹒８９％，成交１８﹒７７億元。吉利汽車（００１７５）升

７﹒９９％，收報１１﹒０８元，該股成交１２﹒７６億元。比亞迪（０１２１１）升

２﹒８６％，收報１８７﹒２元，該股成交１０﹒７２億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊溫鋼城：料鮑威爾言論偏鷹＊



港股今日低開６３點，報１８１４１，早段大致窄幅上落。ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ

Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今早港股表現較平淡，主要因為內地

ＰＭＩ連續兩個月下跌，表現亦低於市場預期。他續指，港股上日已反映不少對內地疫情防控放

寬的憧憬，聯儲局主席鮑威爾又即將講話，投資者入市轉趨謹慎。

他又指，港股自７月中旬以來仍未能收復１００天線，１８０００以上阻力重重，北水近期

的支持顯著減少，進一步上升空間不大，短期料在１７０００至１８０００上落。

針對鮑威爾發表的講話，溫鋼城表示美國近月通脹回落，但幅度不算明顯，與聯儲局的預期

仍有一段距離，估計鮑威爾的言論會偏向鷹派，對美股及港股都會有影響。另外，他指出本周公

布的非農就業數據會是焦點之一，特別留意在時薪方面有沒有明顯回落，又相信市場會將關注點

由加息步伐轉至經濟衰退問題。



＊滙控售加拿大業務屬精簡架構＊



滙控（００００５）公布出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，現金作價為１３５億加元（約

１０１億美元），估計除稅前利潤約５７億美元。滙控股價今日高開２﹒４９％，報４７﹒４元

，早段走勢大致平穩。

溫鋼城指，滙控在加拿大的業務有增長，但增幅不算明顯，今次「平賣」業務予加拿大皇家

銀行估計非經營問題，只是想精簡架構。他補充，滙控在美國業務盈利表現一般，歐洲業務亦有

架構重整，計及今次出售加拿大業務，相信集團有意集中資源在英國及亞太地區發展。

部署方面，溫鋼城表示今日滙控即使上升，但９日ＲＳＩ已經升近嚴重超買水平，在４８元

以上亦累積不少「蟹貨」，現時買入並非合適時機，無貨者可待股價回至４２及４５元，分開兩

注吸納。至於在高位買入的投資者，他建議可於現階段減一半倉，畢竟集團的市帳率偏低，未來

亦有機會派四季息，毋須急於清倉離場。（ｅｒ）

