小鵬汽車（０９８６８）第三季經調整虧損擴大至２２﹒２億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）公布，截至９月３０日止第三季虧損

擴大至２３﹒７６億元（人民幣．下同），而去年同期虧損約１５﹒９５億元；每股美國存託股

基本及攤薄淨虧損２﹒７７元；非公認會計原則虧損擴大至２２﹒２３億元，而去年同期虧損約

１４﹒９２億元。



＊毛利率降至１３﹒５％＊



期內，總收入６８﹒２億元，按年上升１９﹒３％；季度汽車交付量達２９５７０輛，按年

上升１５％；毛利率１３﹒５％，按年減少０﹒９個百分點。

截至２０２２年９月３０日，小鵬汽車的實體銷售網絡持續擴張，包括合共４０７間門店，

覆蓋１４３個城市。

該集團指，１０月總交付量達５１０１輛，包括２１０４輛Ｐ７、１６６５輛Ｐ５和７０９

輛Ｇ３，以及６２３輛Ｇ９。於２０２２年１０月２７日，小鵬Ｇ９已在中國超過１００座城市

開啟規模交付。年初至今累計總交付量近１０﹒４萬輛，按年增長５６％。



＊第四季度料總收入下跌超過四成＊



該集團預期，第四季汽車交付量將介乎２萬至２﹒１萬輛，按年減少約４９﹒７％至

５２﹒１％。總收入將介乎４８億元至５１億元，按年減少約４０﹒４％至４３﹒９％。

（ａｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

