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即市新聞

30/11/2022 15:30

《美元走勢－羅明立》拉加德指通脹未見頂，歐元或下試廿天線

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３８﹒５５　１３８﹒９４　１３８﹒２９
　　歐元╱美元　１﹒０３４１　１﹒０３６１　１﹒０３１７
　　英鎊╱美元　１﹒１９６１　１﹒１９９３　１﹒１９３９
　　美元╱瑞郎　０﹒９５４２　０﹒９５４７　０﹒９５１２
　　美元╱港元　７﹒８０３８　７﹒８１２９　７﹒８０２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１１月諮商會消費者信心指數報１００﹒２，低於前值１０２﹒５但略好
於預期。德國１１月通脹年率升１０％，稍為回落。美匯指數造好，升近１０７水準，聯邦基金
利率期貨市場預計，聯儲局１２月加息０﹒５％的概率為六成多，明年２月再次加息０﹒５％的
概率接近９成。美聯儲主席鮑威爾將於周四（１日）凌晨在布魯金斯學會的一個活動中就美國經
濟和勞動力市場的前景發表講話，投資者希望從中找到未來貨幣政策方向的線索。
　　歐洲央行行長拉加德近期表示，歐元區通脹尚未見頂，有可能比預期的更高，暗示未來會需
要繼續加息。匯市暫時缺乏方向，以短炒為合，歐元有可能下試二十天線的１﹒０２５０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０４００　１﹒０３００　１﹒０４５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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