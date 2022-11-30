《美元走勢－羅明立》拉加德指通脹未見頂，歐元或下試廿天線

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３８﹒５５ １３８﹒９４ １３８﹒２９

歐元╱美元 １﹒０３４１ １﹒０３６１ １﹒０３１７

英鎊╱美元 １﹒１９６１ １﹒１９９３ １﹒１９３９

美元╱瑞郎 ０﹒９５４２ ０﹒９５４７ ０﹒９５１２

美元╱港元 ７﹒８０３８ ７﹒８１２９ ７﹒８０２２

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《美元走勢》美國１１月諮商會消費者信心指數報１００﹒２，低於前值１０２﹒５但略好

於預期。德國１１月通脹年率升１０％，稍為回落。美匯指數造好，升近１０７水準，聯邦基金

利率期貨市場預計，聯儲局１２月加息０﹒５％的概率為六成多，明年２月再次加息０﹒５％的

概率接近９成。美聯儲主席鮑威爾將於周四（１日）凌晨在布魯金斯學會的一個活動中就美國經

濟和勞動力市場的前景發表講話，投資者希望從中找到未來貨幣政策方向的線索。

歐洲央行行長拉加德近期表示，歐元區通脹尚未見頂，有可能比預期的更高，暗示未來會需

要繼續加息。匯市暫時缺乏方向，以短炒為合，歐元有可能下試二十天線的１﹒０２５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０４００ １﹒０３００ １﹒０４５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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