余偉文：外匯基金全年虧損難以避免，暫毋需調整樓市逆周期措施

《經濟通通訊社３０日專訊》今年首三季，外匯基金錄得投資虧損２６５５億元。對於第四

季外匯基金的展望，金管局總裁余偉文表示，今年投資環境異常困難，所有資產類別均錄得跌幅

，形容「無險可避」，雖然第四季環球市場反彈，外匯基金的損失有所減少，但未知相關反彈能

否持續，而今年以來股市及債市均下調逾１０％，認為全年虧損難以避免。



＊按揭壞帳率未見大升趨勢＊



余偉文出席立法會財經事務委員會會議後向傳媒表示，明年投資環境非常困難並具有挑戰性

，通脹以及利率走向具不明朗性，加息亦會減慢經濟增長，或影響企業盈利，從而增加波動性。

他認為要小心相關波動性，外匯基金將保持較保守的策略及防禦性，以及繼續多元化投資。

對於本港樓市，他指出，逆周期宏觀審慎措施會就周期情況而作出改變，在評估時會考慮樓

價、成交情況，香港以及外圍經濟等，現時未見有需要調整相關措施，將密切監察樓市，有需要

時會作出調整。

他續指，現時負資產宗數約５００多宗，與以往高峰期相比，宗數較少，強調本港的借貸人

有較強的還款能力，現時整體按揭壞帳率僅０﹒０４％，不見有大幅上行趨勢，形容「幾穩定」

。



＊綠債代幣化或明年首季發行＊



對於綠債代幣化，他表示，局方正一路進行相關工作，因為市場波動性較高，要尋找適當的

時間才能發行，預期或於明年首季進行發行。

財政司司長陳茂波今年２月發表財政預算案時曾指，政府計劃在新一個財政年度發行不少於

１５０億元的通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ），余偉文表示，現時市場環境不是最容易發行債券的

環境，局方會一直替政府留意適當時機。（ｂｎ）

