《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社３０日專訊》中國公布財新製造業ＰＭＩ，及美國公布個人消費等數據，料

為周四（１日）市場焦點。



＊日本央行總裁發表講話，歐元區公布失業率＊



各國重要經濟活動方面，歐洲理事會主席米歇爾訪華，會見中國國家主席習近平；美國總統

拜登在白宮接待法國總統馬克龍。周四本港時間９：３０ａｍ，日本央行審議委員野口旭發表演

講並召開記者會。２：００ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥發表講話。４：００ｐｍ，歐洲央行全

行委員會會議舉行；同一時間，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在歐洲議會經濟暨貨幣事務

委員會（ＥＣＯＮ）聽證會上作介紹性陳述。４：３０ｐｍ，歐盟競爭事務執委維斯塔格在經濟

合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）的活動上講話。

數據方面，周四本港時間９：４５ａｍ，中國公布１１月財新製造業採購經理人指數，料由

４９﹒２降至４８﹒９。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１１月消費者信心指數，料由

２９﹒９升至３０。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１０月零售銷售，月率料由１％逆轉至下

滑０﹒５％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布１０月零售銷售，年率料由０﹒２％逆轉至下滑

２﹒１％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１０月失業率，料維持於６﹒６％。本港時間

９：３０ｐｍ，美國公布１０月核心個人消費支出平減指數，月率升幅料由０﹒５％收窄至

０﹒３％，年率升幅料由５﹒１％收窄至５％；１０月個人消費料由０﹒６％升上０﹒８％；

１０月個人所得料維持於０﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１５５萬升至１５７萬；首次

申請失業救濟金人數料由２４萬降至２３﹒５萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月

ＩＳＭ製造業指數，料由５０﹒２降至４９﹒７。

在本港，明日公布業績的公司有：普甜食品（０１６９９）等。（ｗａ）

