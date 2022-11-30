《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社３０日專訊》中國公布財新製造業ＰＭＩ，及美國公布個人消費等數據，料
為周四（１日）市場焦點。
＊日本央行總裁發表講話，歐元區公布失業率＊
各國重要經濟活動方面，歐洲理事會主席米歇爾訪華，會見中國國家主席習近平；美國總統
拜登在白宮接待法國總統馬克龍。周四本港時間９：３０ａｍ，日本央行審議委員野口旭發表演
講並召開記者會。２：００ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥發表講話。４：００ｐｍ，歐洲央行全
行委員會會議舉行；同一時間，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在歐洲議會經濟暨貨幣事務
委員會（ＥＣＯＮ）聽證會上作介紹性陳述。４：３０ｐｍ，歐盟競爭事務執委維斯塔格在經濟
合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）的活動上講話。
數據方面，周四本港時間９：４５ａｍ，中國公布１１月財新製造業採購經理人指數，料由
４９﹒２降至４８﹒９。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１１月消費者信心指數，料由
２９﹒９升至３０。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１０月零售銷售，月率料由１％逆轉至下
滑０﹒５％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布１０月零售銷售，年率料由０﹒２％逆轉至下滑
２﹒１％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１０月失業率，料維持於６﹒６％。本港時間
９：３０ｐｍ，美國公布１０月核心個人消費支出平減指數，月率升幅料由０﹒５％收窄至
０﹒３％，年率升幅料由５﹒１％收窄至５％；１０月個人消費料由０﹒６％升上０﹒８％；
１０月個人所得料維持於０﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１５５萬升至１５７萬；首次
申請失業救濟金人數料由２４萬降至２３﹒５萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月
ＩＳＭ製造業指數，料由５０﹒２降至４９﹒７。
在本港，明日公布業績的公司有：普甜食品（０１６９９）等。（ｗａ）
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