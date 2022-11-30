  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2022 10:02

【新冠肺炎】澳門現輸入關聯個案，在澳人士今起至周五須每日快測

　　《經濟通通訊社３０日專訊》澳門近日出現多宗輸入關聯新冠個案，澳門政府宣布，所有在
澳人士（包括澳門居民與非居民）即日起至本周五（１２月２日）須每天進行一次新型冠狀病毒
快速抗原檢測。
　　居民可透過「澳門健康碼」的快速抗原檢測結果申報平台申報檢測結果；若申報結果為陽性
，其澳門健康碼將轉為「紅碼」，若沒有按指定日期申報快速抗原檢測結果，澳門健康碼將被鎖
定「黃碼」。（ａｃ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/11/2022
《神州經脈》江澤民離世　廣州防控放鬆　官方製造業PMI遜
人氣文章專訪30/11/2022
【專訪】陶冬：新興市場精英國家成世界第四極（有片）
人氣文章財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】市場對內房股風險胃納提升 ATM股短線難炒
人氣文章財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】美減慢加息予內地更大寬鬆空間 恒指勢攻萬九
人氣文章財經熱話30/11/2022
上季虧損收窄嗶哩嗶哩狂飆　大行看沽分歧瑞信最牛看$235
人氣文章財經熱話30/11/2022
匯控售加國業務擬派特息兼回購　大行齊唱好創逾兩月高　仲追唔追？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金