【新冠肺炎】澳門現輸入關聯個案，在澳人士今起至周五須每日快測

《經濟通通訊社３０日專訊》澳門近日出現多宗輸入關聯新冠個案，澳門政府宣布，所有在

澳人士（包括澳門居民與非居民）即日起至本周五（１２月２日）須每天進行一次新型冠狀病毒

快速抗原檢測。

居民可透過「澳門健康碼」的快速抗原檢測結果申報平台申報檢測結果；若申報結果為陽性

，其澳門健康碼將轉為「紅碼」，若沒有按指定日期申報快速抗原檢測結果，澳門健康碼將被鎖

定「黃碼」。（ａｃ）

