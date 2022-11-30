【新冠肺炎】澳門現輸入關聯個案，在澳人士今起至周五須每日快測

《經濟通通訊社３０日專訊》澳門近日出現多宗輸入關聯新冠個案，澳門政府宣布，所有在
澳人士（包括澳門居民與非居民）即日起至本周五（１２月２日）須每天進行一次新型冠狀病毒
快速抗原檢測。
居民可透過「澳門健康碼」的快速抗原檢測結果申報平台申報檢測結果；若申報結果為陽性
，其澳門健康碼將轉為「紅碼」，若沒有按指定日期申報快速抗原檢測結果，澳門健康碼將被鎖
定「黃碼」。（ａｃ）
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