《小傳日記》陽光能源擬派特別息，現價小注博入或有驚喜

《小傳日記》近日內地再推支持房地產業政策措施，沉寂多時嘅內房股自然有運行，我發現

一個唔知算唔算係規律，就係碧桂園（０２００７）同碧服（０６０９８）經常一日龍頭，一日

榜尾，好似尋日呢兩隻內房就位於藍籌升幅榜前列，但今朝十點半鐘過後，碧桂園同碧服就包辦

咗由尾數起頭兩位！不過，照咁推，今日就應該趁低買碧桂園同碧服，等佢兩隻聽日上返榜首就

食胡，好過你買大陸樓啦！

不過，今日想講吓隻陽光能源（００７５７），集團主要從事買賣同製造太陽能多晶硅、單

晶硅錠╱硅片，以及提供加工服務，同時生產、買賣光伏電池及組件、製造，仲有買賣太陽能單

晶硅電池，以及興建及經營光伏電站。

集團截至今年６月底止，半年營業額按年增加１１﹒６％至近３１﹒５億人仔，股東應佔溢

利按年升１０﹒４％至６﹒７７億人仔。上周一（２１日），集團發通告話出售全資附屬公司曲

靖陽光４５％股權，總代價１３﹒５億人仔，買家係陽光能源執行董事、主席及主要股東譚文華

及╱或執行董事兼行政總裁譚鑫控制實體及獨立第三方中國聯塑（０２１２８），集團同時建議

派發每股７港仙特別股息。

集團指，出售後剩餘從事光伏組件製造及買賣；光伏發電系統的興建及運營；及半導體業務

，兩者有明確嘅業務劃分，而出售所得用於剩餘業務擴展和償還銀行貸款等。有關建議需待股東

批准。

翻查資料，陽光能源喺２０１３同２０１２年分別宣布過５供１同９供１，但見佢２０２１

年中期、末期同今年中期都恢復返盈利，加上又派特別股息，供股風險低咗。１０月２８號公布

相關消息，當日股價收報０﹒２３９銀，加埋７仙應該值０﹒３０９銀，股價１１月４日上過

０﹒３銀，以今朝０﹒２６５銀計，息率有２６％，可以小注博吓，但風險唔應該大過回報，所

以低過買入價最多７仙就止蝕。當然，如果集團確認會派息，股價抽高的話亦可以先行食胡。請

請！



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