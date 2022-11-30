《退休多角度－程浩賢》ＥＳＧ投資如何讓退休策劃進化？

《退休多角度》隨著氣候變化和減碳在金融領域日益重要，環境、社會及管治 （ＥＳＧ）

投資的話題亦越炒越熱，包括最近舉辦的金融峰會，均加入以ＥＳＧ為專題的討論，探討將可持

續性元素融入營運以及投資流程所帶來的機遇與挑戰。引述財庫局局長在「首屆大灣區綠色和可

持續金融峰會」的致辭，自２０１５年起，在香港安排和發行的綠色債務持續增長。「２０２１

年在香港發行的綠色和可持續債務總額達５６６億美元，是２０２０年的四倍，其中綠色和可持

續債券總額達３１３億美元，佔全個亞洲區綠色和可持續債券市場的三分之一，可見香港在綠色

和可持續金融的發展前景非常廣闊。」根據積金局資料，過去十年，強積金投資於綠色債券及

ＥＳＧ基金的投資金額，由２０１１ 年９月底的１﹒５５億港元，增加至２０２１年９月底的

１３９億港元，增幅達８８倍！

退休金作為長線投資，當然少不免或將ＥＳＧ納入考量。專注可持續發展，可預期創造更多

投資機遇與價值，以及為世界帶來正面影響。若企業能符合ＥＳＧ標準、對環境和社會承擔更多

，甚至或能夠進而提升企業整體營運獲利表現、降低集資成本，有望達到企業、投資者、基金經

理三贏的局面。



＊退休基金，傾向ＥＳＧ主導＊



根據聯合國貿易和發展會議（Ｕｎｉｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ

ｏｎ Ｔｒａｄｅ ａｎｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ；ＵＮＣＴＡＤ）報告，在全球５０家最

大的公共養老基金當中，已有１６ 家公共養老基金在 ２０１９ 年發布了可持續或負責任的

投資報告。全球重要退休基金（包括全球最大退休基金 － 日本退休基金，以及美國最大年金

基金－加州公務員退休基金）都對ＥＳＧ有一定的要求，例如在投資決策或投資流程加入ＥＳＧ

元素。

在香港，積金局早於２０１８年１１月已向受託人發出通函鼓勵他們考慮將ＥＳＧ因素納入

其決策過程，並向計劃成員披露他們管理ＥＳＧ風險的方法。去年１１月，積金局發布了「可持

續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」，從財務風險管理的角度制定可持續投

資的發展策略及作出相關披露，涵蓋管治、策略、風險管理及披露四個主要範疇，協助受託人訂

立相關管治框架及措施以管理ＥＳＧ風險，並向強積金計劃成員作出相關披露。隨著綠色金融行

業的成熟，更完善的指引、ＥＳＧ評級透明度和投資報告資源等，將使基金經理能夠在投資選項

中對ＥＳＧ採取更全面的方法。



＊ＥＳＧ潛力大，追求未來創造較理想回報＊



隨著ＥＳＧ逐漸成為投資界的主流，越來越多資金轉向以ＥＳＧ作為企業特質的公司，或轉

向已採取措施以變得更具可持續性的公司。ＥＳＧ投資的好處可體現在降低風險方面。消費者正

在回避或抵制涉及不良企業行為的品牌。投資於重視可持續發展的公司，變相可能降低了公司股

價因差勁的ＥＳＧ行為而遭受負面影響的風險。

ＥＳＧ最後的「Ｇ」，代表管治，因此發掘由卓越管理層管理的優質公司很重要。不少研究

顯示，公司在ＥＳＧ方面的表現與其財務表現成正比。在ＥＳＧ舉措中領先的企業，當中的領導

者通常具有遠見、承擔、領導能力以及執行長期計劃的能力，通常比同儕更具競爭力。例如盈利

能力較佳、有較好的長期現金流及預防非系統性風險的能力，因而能夠爭取較理想的財務回報。

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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