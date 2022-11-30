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30/11/2022 13:34

《股語有云－古添力》中軟行業發展前景佳，長線目標１３銀

　　《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去一個月有逾３億元淨流入中國
軟件國際（００３５４），過去三個月更有逾３﹒９億元淨流入。
　　中軟國際主要業務為發展及提供解決方案及資訊科技系統，提供資訊科技諮詢、培訓，外包
及獨立銷售之軟件及硬件產品等。集團喺進一步拓展北京ＥＴＣ嘅業務規模之外，積極推動喺無
錫、長沙、重慶、大連、廈門五個城市嘅ＥＴＣ實訓基地建設，逐步形成規模化嘅ＩＴ職業教育
體系。
　　集團於Ｈｉ－ｔｅｃｈ　ＭＮＣ　ＩＴ服務領域所涵蓋嘅客戶主要係總部設於歐美嘅科技類
跨國公司。為呢啲客戶提供嘅主要服務內容有企業應用開發，企業應用集成，企業ＩＴ系統嘅實
施部署等。
　　截至今年６月底止半年度業績，中軟國際多賺逾１０％至５﹒７２億人仔，整體毛利增長逾
８％至２４﹒８２億人仔，毛利率減少２﹒７個百分點至２４﹒８％；於６月底，中軟國際共有
可動用現金餘額４５﹒７５億人仔，借貸２６﹒１２億人仔。
　
＊首三季軟件業收入增近１０％＊
　
　　市場發展方面，工信部數據顯示，今年首三季度，軟件業務收入７﹒４８萬億人仔，按年增
長９﹒８％；軟件業務利潤總額７９３０億人仔，按年增長２﹒７％；軟件業務出口３９１億美
元，按年增長５﹒７％；軟件外包服務出口按年增長８﹒７％。
　　技術走勢方面，先睇日線圖，中軟國際今日以小陽燭向上，執筆時股價重站１００天線、
２０天線及１０天線之上，僅２５０天線未能收復，９ＲＳＩ回升至５６水平，回復動力，現水
平不妨小注買入，假以時日，必會重上２５０天線（現約７﹒２２元），屆時可視之為中長線轉
勢，中線以６月底高位８﹒４４元為目標，長線以１３元為目標（周線圖阻力位所在），跌穿
５０天線（現約５﹒７元）止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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