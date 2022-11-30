《股語有云－古添力》中軟行業發展前景佳，長線目標１３銀

《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去一個月有逾３億元淨流入中國

軟件國際（００３５４），過去三個月更有逾３﹒９億元淨流入。

中軟國際主要業務為發展及提供解決方案及資訊科技系統，提供資訊科技諮詢、培訓，外包

及獨立銷售之軟件及硬件產品等。集團喺進一步拓展北京ＥＴＣ嘅業務規模之外，積極推動喺無

錫、長沙、重慶、大連、廈門五個城市嘅ＥＴＣ實訓基地建設，逐步形成規模化嘅ＩＴ職業教育

體系。

集團於Ｈｉ－ｔｅｃｈ ＭＮＣ ＩＴ服務領域所涵蓋嘅客戶主要係總部設於歐美嘅科技類

跨國公司。為呢啲客戶提供嘅主要服務內容有企業應用開發，企業應用集成，企業ＩＴ系統嘅實

施部署等。

截至今年６月底止半年度業績，中軟國際多賺逾１０％至５﹒７２億人仔，整體毛利增長逾

８％至２４﹒８２億人仔，毛利率減少２﹒７個百分點至２４﹒８％；於６月底，中軟國際共有

可動用現金餘額４５﹒７５億人仔，借貸２６﹒１２億人仔。



＊首三季軟件業收入增近１０％＊



市場發展方面，工信部數據顯示，今年首三季度，軟件業務收入７﹒４８萬億人仔，按年增

長９﹒８％；軟件業務利潤總額７９３０億人仔，按年增長２﹒７％；軟件業務出口３９１億美

元，按年增長５﹒７％；軟件外包服務出口按年增長８﹒７％。

技術走勢方面，先睇日線圖，中軟國際今日以小陽燭向上，執筆時股價重站１００天線、

２０天線及１０天線之上，僅２５０天線未能收復，９ＲＳＩ回升至５６水平，回復動力，現水

平不妨小注買入，假以時日，必會重上２５０天線（現約７﹒２２元），屆時可視之為中長線轉

勢，中線以６月底高位８﹒４４元為目標，長線以１３元為目標（周線圖阻力位所在），跌穿

５０天線（現約５﹒７元）止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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