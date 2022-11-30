【新冠肺炎】廣州防疫轉寬鬆，市衛健委：各區優化５方面防控措施

《經濟通通訊社３０日專訊》廣州市人民政府新聞辦公室召開疫情防控新聞發布會，市衛生

健康委副主任、新聞發言人張屹表示，各區正在進一步優化５方面防控措施。與此同時，廣州市

海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區陸續發布通告，解除了臨時管控區域的管控

措施。從化區更恢復市場經營和餐飲堂食。



＊高風險區以單元、樓棟為單位劃定，封控管理要快封快解＊



優化５方面防控措施，包括：一、科學精準劃定高風險區。原則上將感染者居住地以及活動

頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃定為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟

為單位劃定，不得隨意擴大。符合解封條件的要及時解封，封控管理要快封快解，應解盡解，盡

最大努力減少因疫情防控給群眾帶來的不便。

二、精準開展流行病學調查，不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密

切接觸者的標準。



＊密接者可居家隔離，不按行政區域開展全員核酸檢測＊



三、做好密切接觸者的隔離管理。密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件

的密切接觸者實施居家隔離。

四、科學開展核酸檢測。對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一

般不按行政區域開展全員核酸檢測。

五、加快疫苗接種。堅持加強監督，推動落實。特別是要加強老年人新冠疫苗接種。

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