《中國要聞》前國家主席江澤民今午逝世，終年９６歲

《經濟通通訊社３０日專訊》據《新華社》報道，中國共產黨中央委員會、中華人民共和國
全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中
國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會，向全黨全軍全國各族人民通告，前中國國家主席江
澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於２０２２年１１月３０日１２時１３分在上海
逝世，享年９６歲。（ｗｌ）
【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情
|中國故事30/11/2022
《神州經脈》江澤民離世 廣州防控放鬆 官方製造業PMI遜
|專訪30/11/2022
【專訪】陶冬：新興市場精英國家成世界第四極（有片）
|財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】市場對內房股風險胃納提升 ATM股短線難炒
|財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】美減慢加息予內地更大寬鬆空間 恒指勢攻萬九
|財經熱話30/11/2022
上季虧損收窄嗶哩嗶哩狂飆 大行看沽分歧瑞信最牛看$235
|財經熱話30/11/2022
匯控售加國業務擬派特息兼回購 大行齊唱好創逾兩月高 仲追唔追？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰