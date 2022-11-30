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30/11/2022 16:39

《中國要聞》前國家主席江澤民今午逝世，終年９６歲

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《新華社》報道，中國共產黨中央委員會、中華人民共和國
全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中
國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會，向全黨全軍全國各族人民通告，前中國國家主席江
澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於２０２２年１１月３０日１２時１３分在上海
逝世，享年９６歲。（ｗｌ）

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