《投資智慧－鄧聲興》同程旅行（０７８０）布局下沉城市成果顯著

《投資智慧》同程旅行（００７８０）發布第三季度財報，報告期內實現營收２０﹒４８億
元，同比增長５﹒６％，經調整溢利淨額２﹒５２億元人民幣，經調整淨利潤率為１２﹒３％。
穩中有進，可見其強勁的韌性。此外，同程旅行住宿預訂收入創歷史新高，達８﹒２億元，佔據
約四成營收，已成為其重要的收入來源。
近三年來，疫情的反覆成為影響長途出行的核心不穩定因素，與此同時，本地、周邊及短途
旅行需求進一步釋放。在此市場機遇下，同程旅行持續開拓本地旅遊市場，上線「城市通」小程
式，服務於本地出行與玩樂需求。目前「城市通」公交基礎業務已覆蓋共計８０多個城市，此舉
將有望推動出行業務進一步增長，業績彈性巨大。
＊用戶創歷史新高，布局下沉成果顯著＊
第三季度數據顯示，同程旅行以３６８０萬的平均月付費用戶數達成了９﹒５％的高增長，
流量變現效率明顯提升，創下歷史新高。月活用戶數為２﹒８２億，錄得１﹒７％的增長。流量
變現效率提升的背後，是同程旅行持續布局下沉城市的成果顯現，期內住宿預訂服務收入同比攀
升２６﹒９％，下沉城市酒店間夜量同比增長１０％，第三季度同程旅行在微信平台上約６０％
的新付費用戶來自國內的三線及三線以下城市。
＊主攻年輕市場，旅遊產品領業務增長＊
產品創新方面，同程旅行面向本地及短途旅行年輕人群推出的「旅行＋Ｘ」創新模式，大大
激發了用戶的消費熱情。例如，同程旅行聯合橫店影視城、酷狗音樂共同打造水上音樂節，拓展
「旅遊＋音樂」模式。據內媒報道，活動令橫店景區訂單量單日環比實現最高增長２５０％。
產品布局方面，同程旅行還持續優化產品布局，將時下流行的核心消費場景與住宿產品相結
合，持續打造電競房、觀影房、考試房、寵物友好酒店等產品。得益於對住宿產品的深厚布局，
第三季度住宿預訂服務已成為同程旅行第一大業務，同比增長２６﹒９％至８﹒２億元人民幣。
政策方面，１１月１１日國務院聯防聯控機制綜合組發布疫情防控優化２０條措施，為旅遊
市場的復甦再添動力。屆時，業績強韌的同程旅行將迎來新一輪發展機遇，增長可期。
《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇