《投資智慧－鄧聲興》同程旅行（０７８０）布局下沉城市成果顯著

《投資智慧》同程旅行（００７８０）發布第三季度財報，報告期內實現營收２０﹒４８億

元，同比增長５﹒６％，經調整溢利淨額２﹒５２億元人民幣，經調整淨利潤率為１２﹒３％。

穩中有進，可見其強勁的韌性。此外，同程旅行住宿預訂收入創歷史新高，達８﹒２億元，佔據

約四成營收，已成為其重要的收入來源。

近三年來，疫情的反覆成為影響長途出行的核心不穩定因素，與此同時，本地、周邊及短途

旅行需求進一步釋放。在此市場機遇下，同程旅行持續開拓本地旅遊市場，上線「城市通」小程

式，服務於本地出行與玩樂需求。目前「城市通」公交基礎業務已覆蓋共計８０多個城市，此舉

將有望推動出行業務進一步增長，業績彈性巨大。



＊用戶創歷史新高，布局下沉成果顯著＊



第三季度數據顯示，同程旅行以３６８０萬的平均月付費用戶數達成了９﹒５％的高增長，

流量變現效率明顯提升，創下歷史新高。月活用戶數為２﹒８２億，錄得１﹒７％的增長。流量

變現效率提升的背後，是同程旅行持續布局下沉城市的成果顯現，期內住宿預訂服務收入同比攀

升２６﹒９％，下沉城市酒店間夜量同比增長１０％，第三季度同程旅行在微信平台上約６０％

的新付費用戶來自國內的三線及三線以下城市。



＊主攻年輕市場，旅遊產品領業務增長＊



產品創新方面，同程旅行面向本地及短途旅行年輕人群推出的「旅行＋Ｘ」創新模式，大大

激發了用戶的消費熱情。例如，同程旅行聯合橫店影視城、酷狗音樂共同打造水上音樂節，拓展

「旅遊＋音樂」模式。據內媒報道，活動令橫店景區訂單量單日環比實現最高增長２５０％。

產品布局方面，同程旅行還持續優化產品布局，將時下流行的核心消費場景與住宿產品相結

合，持續打造電競房、觀影房、考試房、寵物友好酒店等產品。得益於對住宿產品的深厚布局，

第三季度住宿預訂服務已成為同程旅行第一大業務，同比增長２６﹒９％至８﹒２億元人民幣。

政策方面，１１月１１日國務院聯防聯控機制綜合組發布疫情防控優化２０條措施，為旅遊

市場的復甦再添動力。屆時，業績強韌的同程旅行將迎來新一輪發展機遇，增長可期。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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