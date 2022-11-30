  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2022 16:21

【新冠肺炎】本港新增８８１０宗確診，再多１６名患者離世

　　《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１１月３０日零時零分，本港
新增８８１０宗新冠肺炎確診，其中８１５３宗在本地感染，６５７宗屬輸入個案。再多１６名
患者離世。
　　另外，再有７７３間學校合共呈報１４６６名師生確診，包括１２０１名學生及２６５名教
職員。２３間學校共２４班要局部停課。再多１０間安老院舍爆疫，包括１４名院友及１名員工
受感染，４８名院友被列為密切接觸者。另有多１０間殘疾人士院舍共錄１０名院友及２名員工
確診，２７名院友及１名員工被列為密切接觸者，需接受檢疫。
　　截至１１月３０日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現
２２４宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７
及３５宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現９４宗ＸＢＢ、１７宗ＸＢＤ、一宗
ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、三宗ＢＦ﹒７及１０８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。
　　此外，截至１１月３０日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０５３４宗死亡個案曾對新
型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０４４２宗及８８宗，以
及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０７４７宗。（ｃｌ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/11/2022
《神州經脈》江澤民離世　廣州防控放鬆　官方製造業PMI遜
人氣文章專訪30/11/2022
【專訪】陶冬：新興市場精英國家成世界第四極（有片）
人氣文章財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】市場對內房股風險胃納提升 ATM股短線難炒
人氣文章財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】美減慢加息予內地更大寬鬆空間 恒指勢攻萬九
人氣文章財經熱話30/11/2022
上季虧損收窄嗶哩嗶哩狂飆　大行看沽分歧瑞信最牛看$235
人氣文章財經熱話30/11/2022
匯控售加國業務擬派特息兼回購　大行齊唱好創逾兩月高　仲追唔追？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金