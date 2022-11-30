【新冠肺炎】本港新增８８１０宗確診，再多１６名患者離世

《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１１月３０日零時零分，本港

新增８８１０宗新冠肺炎確診，其中８１５３宗在本地感染，６５７宗屬輸入個案。再多１６名

患者離世。

另外，再有７７３間學校合共呈報１４６６名師生確診，包括１２０１名學生及２６５名教

職員。２３間學校共２４班要局部停課。再多１０間安老院舍爆疫，包括１４名院友及１名員工

受感染，４８名院友被列為密切接觸者。另有多１０間殘疾人士院舍共錄１０名院友及２名員工

確診，２７名院友及１名員工被列為密切接觸者，需接受檢疫。

截至１１月３０日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現

２２４宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７

及３５宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現９４宗ＸＢＢ、１７宗ＸＢＤ、一宗

ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、三宗ＢＦ﹒７及１０８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。

此外，截至１１月３０日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０５３４宗死亡個案曾對新

型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０４４２宗及８８宗，以

及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０７４７宗。（ｃｌ）

