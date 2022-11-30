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30/11/2022 07:53

阿里影業（０１０６０）中期虧損降至２２３２萬人幣，不派息

　　《經濟通通訊社３０日專訊》阿里影業（０１０６０）公布，截至９月３０日止未經審核之
中期虧損２２３２萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損５３２４萬元收窄，每股虧損
０﹒０８分，不派中期股息。
　　該集團指，收入約１８﹒２８億元，升３５％，因電影和劇集的品質和數量得到提升。經調
整ＥＢＩＴＡ轉虧為盈１﹒４９億元。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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