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即市新聞

30/11/2022 19:18

《日入而息》江澤民逝世，外匯基金第三季蝕１００１億元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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前國家主席江澤民今午逝世，終年９６歲；江澤民對中國經濟發展舉足輕重，任內放鬆匯市及地
產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局公布，今年第三季外匯基金錄得１００１億元投資虧損，首三季累計蝕２６５５億元。金
管局總裁余偉文表示，今年投資環境異常困難，全年虧損將無可避免　　　　　　　　　　　　
廣州防疫轉寬鬆，市衛健委：各區優化５方面防控措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）第三季虧損擴大至２３﹒７６億元人民幣，經調整虧損亦擴至２２﹒２
億人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貝殼－Ｗ（０２４２３）第三季虧轉盈７﹒２億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
傳港府分階段推三隧分流，西隧收費減至６０元，紅隧東隧則增至３０元　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收３９２點，粵解封控餐飲股爆升，海底撈漲逾１５％
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　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒０５％，廣州防疫急轉向多區解除封控　　　
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　拉加德指通脹未見頂，歐元或下試廿天線　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０３７０╱７４，日圓最新報１３８﹒７７╱８０
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　中國水務（００８５５）中期純利跌４﹒８％至９﹒７億元，派息１６仙
　　知乎（０２３９０）第三季淨虧損擴大至２﹒９８億元人民幣　　　　　
　　域能控股（００４４２）中期虧損收窄至１４９７﹒６萬元，不派息　　
　　大昌集團（０００８８）中期盈轉虧３３１０萬元，派息１２仙　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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訓修實業（０１９６２）向本地一間醫療機構捐贈假髮　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）推出限時保價政策，年底前付定金續享補貼；聯合創始人夏珩辭任執行
董事，續任總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
領展（００８２３）王國龍稱正尋找不同資產類別機會，在目前市況下保持耐性　　　　　　　
騰訊雲工業互聯網總部基地落戶深圳寶安區，今日舉行揭牌儀式　　　　　　　　　　　　　　
建灝港島南ＯＮＥ　ＳＴＡＮＬＥＹ最快明年首季推售　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉烈宏稱聯通（００７６２）已成對外提供數字化服務的科創公司，價值必將被認可　　　　　
民商創科（０１６３２）吳江濤辭任行政總裁，陶靜遠接任　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞聲科技（０２０１８）入稟控告舜宇附屬公司侵害其發明專利　　　　　　　　　　　　　　
ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）建立可持續發展表現掛勾貸款框架　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）小蠔灣項目第一期明起招收意向，涉約１４００伙　　　　　　　　　　　
貿易通（００５３６）售單一債券投資組合全部債券，所得總額約１０６０萬美元　　　　　　
匯豐保險表示今年首三季新造業務保費及年度化新保費為市場第一　　　　　　　　　　　　　
致浩達控股（０１７０７）執董及行政總裁龔浩文辭任　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三葉草生物（０２１９７）新冠候選疫苗能減少８４％的新冠家庭傳播　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　南航（０１０５５）非全資附屬南航物流擬於內地上市　　　
　　保利置業（００１１９）獲４億元非承諾短期循環貸款　　　
　　環球醫療（０２６６６）附屬出售基礎資產以發行ＡＢＳ　　
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　恒大財富調整方案，每人每月現金兌付急降至２０００元　　
　　景瑞控股（０１８６２）已暫停支付尚未償付的境外美元優先
　　票據　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　大明國際（０１０９０）尚未就潛在部分出售事項訂立正式協
　　議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國油氣控股（００７０２）清盤呈請聆訊延期至下月１４日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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內地未成年網民１﹒９億，多接觸炫富、躺平負面訊息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀預計中國明年３月全面開放，ＧＤＰ將增５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家組織冠脈支架集採接續採購開標，中選價７７０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指投資效應顯現令建築業活動指數保持高水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示生產和需求均回落，中國製造業下行壓力加大；部分地區受疫情影響大，服務業恢復
有所放緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海明確禁止群租，加大對個人「二房東」監管力度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平向第四屆中俄能源商務論壇致賀信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地１１月官方製造業ＰＭＩ跌至４８％，低於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１７００億逆回購利率持平，淨投１６８０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京第四批供地，朝陽區三地塊保利、金隅等觸頂成交　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部表示１０月全國發行地方政府債券６８０７億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
螞蟻集團與《阿凡達》電影開展跨界別公益合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家發改委督促主要產煤地，保障煤炭正常生產供應　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
江澤民治喪委：按慣例不邀外國政府、政黨等來華悼念　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前國家主席江澤民今午逝世，終年９６歲；江澤民對中國經濟發展舉足輕重，任內放鬆匯市及地
產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首十月國企利潤總額同比降幅擴至３﹒３％，負債率升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部對原產於台灣進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１﹒１６％，報１４８７９﹒５５點
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　拉脫維亞撐烏克蘭自由攻擊俄國，對北約提出軍援升級
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　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　上海農商行為三房企提供總額２００億意向性授信額度　　　　　　　
　　中行表示本輪房地產風險超過去低谷期，信用風險未出清　　　　　　
　　房企股權融資開閘，世茂股份等三家Ａ股籌劃定增　　　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）擬１２月下旬發行１０億元中債增擔保債　　　
　　融創（０１９１８）轉讓京滬兩項目股權予中信信託及華融　　　　　
　　龍湖（００９６０）２０億元中票完成發行，利率３％接近三年期國債
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　共和黨眾院領袖籲美軍進駐美墨邊境，阻非法移民湧入
　　法國總統馬克龍抵美訪問，料與拜登談貿易及能源問題
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　亞馬遜的雲部門計劃在２０２３年增加員工　　　　　
　　力拓將斥資６億美元在澳洲發展可再生能源　　　　　
　　巴郡子公司出售１１億美元的３１年期綠色債券　　　
　　美元走軟令亞洲貨幣喘啖氣，日圓創６年最大單月漲幅
　　美國對沖基金國債空頭躍升至多年高點　　　　　　　
　　美國消費者信心和勞動力需求俱下跌，料明年輕度衰退
　　英倫銀行實施緊急購債後的首次債券出售操作　　　　
　　蘋果行政總裁庫克訪華盛頓，將與共和黨高層會面　　
　　鐵路大罷工勢重創美國經濟，總統拜登呼籲國會調停　
　　阿拉比卡咖啡期貨創３周多以來最大漲幅　　　　　　
　　火幣網空投ＨＴ代幣，幣價過去一日漲一成半　　　　
　　新西蘭儲備銀行表示不需要讓通脹回到目標的時間框架
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　環時反擊中英黃金時代結束論：首十月對華投資增四成　
　　英國就ＢＢＣ記者事件傳召中國大使，中方表示絕不接受
　　英媒表示應對制裁，中國擬招募阿里騰訊助力設計芯片　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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余偉文稱本港經濟未完全恢復，但金融體系具強大?衝和抗震能力；外匯基金全年虧損難以避免
，暫毋需調整樓市逆周期措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳港府分階段推三隧分流，西隧收６０元紅隧東隧收３０元　　　　　　　　　　　　　　　　
林世雄會要求港鐵向高層發放表現薪酬時考慮事故嚴重程度　　　　　　　　　　　　　　　　
歐冠昇稱本港ＲＥＩＴｓ總市值１０年間翻倍，發展潛力大　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示今年首三季投資環境十分惡劣，維持防禦性部署；未來一至兩季本港銀行特定分類貸
款比率有上行壓力；第三季外匯基金投資虧損１００１億元；１０月新申請按揭貸款個案按月減
少１６﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃柳權任澳門中聯辦副主任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中環外國記者會會址獲批３年租約，增國安條款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中總、廠商會支持特首提請人大釋法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧文端稱人大釋法因法院對國安法權威缺乏應有重視　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅健熙涉參與非法集結脫罪，同案另外３人罪成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱與世界知識產權組織加強合作，推動知識產權發展　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡永忠再獲委任為香港基因組中心主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何永賢稱簡約公屋造價應與過渡性房屋比較　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
招國偉稱元朗上水簡約公屋選址偏遠，倡增交通接駁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１０月港元存款下跌１﹒４％，人民幣存款升３﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　
本港兩年間流失約１４萬勞動人口，政府稱疫情是主因　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本財年首七月赤字２７５７億，財政儲備６８１４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用４１億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用６９億元，外資流入４９
億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指４２％亞太區家族辦公室關注另類投資，抗通脹增持房地產　　　　　　　　　　　　　
南商「賞加息定期存款」優惠一年期定存息達４﹒２厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法國外貿銀行料明年樓價續跌１２％，高峯回落２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增８８１０宗確診，再多１６名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＩＭＦ總裁表示中國應撤大規模封控，將降經濟增長預測　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海昨增１８７例本土新冠陽性病例，４６地升高風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海疫情擴散，黃浦區要求加緊防疫物資儲備；上海東方明珠明日起起恢復開放，迪士尼仍閉園
全國昨增本土陽性續跌至逾３﹒７萬，廣州全市禁堂食　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京大興區表示老人等沒外出需求人員可不參加每日核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增陽性４３８６例，方艙床位使用率近八成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒續發文撐精準防控：讓民生保障溫度驅散疫情陰霾　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州現逃離潮，廣鐵籲勿聚集車站，進站須綠碼及核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州番禺解除所有疫情管控，海珠區密接者可居家隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州防疫轉寬鬆，市衛健委表示各區優化５方面防控措施　　　　　　　　　　　　　　　　　
民建聯主席李慧琼快測陽性，昨現身報名參選港區人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門現輸入關聯個案，在澳人士今起至周五須每日快測　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疫情令快遞網點受限，惟全國網點「大面積停擺」失實　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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