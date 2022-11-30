《日入而息》江澤民逝世，外匯基金第三季蝕１００１億元

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

前國家主席江澤民今午逝世，終年９６歲；江澤民對中國經濟發展舉足輕重，任內放鬆匯市及地

產

金管局公布，今年第三季外匯基金錄得１００１億元投資虧損，首三季累計蝕２６５５億元。金

管局總裁余偉文表示，今年投資環境異常困難，全年虧損將無可避免

廣州防疫轉寬鬆，市衛健委：各區優化５方面防控措施

小鵬汽車（０９８６８）第三季虧損擴大至２３﹒７６億元人民幣，經調整虧損亦擴至２２﹒２

億人民幣

貝殼－Ｗ（０２４２３）第三季虧轉盈７﹒２億人幣，不派息

傳港府分階段推三隧分流，西隧收費減至６０元，紅隧東隧則增至３０元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收３９２點，粵解封控餐飲股爆升，海底撈漲逾１５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒０５％，廣州防疫急轉向多區解除封控

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

拉加德指通脹未見頂，歐元或下試廿天線

歐元最新報１﹒０３７０╱７４，日圓最新報１３８﹒７７╱８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國水務（００８５５）中期純利跌４﹒８％至９﹒７億元，派息１６仙

知乎（０２３９０）第三季淨虧損擴大至２﹒９８億元人民幣

域能控股（００４４２）中期虧損收窄至１４９７﹒６萬元，不派息

大昌集團（０００８８）中期盈轉虧３３１０萬元，派息１２仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

訓修實業（０１９６２）向本地一間醫療機構捐贈假髮

小鵬汽車（０９８６８）推出限時保價政策，年底前付定金續享補貼；聯合創始人夏珩辭任執行

董事，續任總裁

領展（００８２３）王國龍稱正尋找不同資產類別機會，在目前市況下保持耐性

騰訊雲工業互聯網總部基地落戶深圳寶安區，今日舉行揭牌儀式

建灝港島南ＯＮＥ ＳＴＡＮＬＥＹ最快明年首季推售

劉烈宏稱聯通（００７６２）已成對外提供數字化服務的科創公司，價值必將被認可

民商創科（０１６３２）吳江濤辭任行政總裁，陶靜遠接任

瑞聲科技（０２０１８）入稟控告舜宇附屬公司侵害其發明專利

ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）建立可持續發展表現掛勾貸款框架

港鐵（０００６６）小蠔灣項目第一期明起招收意向，涉約１４００伙

貿易通（００５３６）售單一債券投資組合全部債券，所得總額約１０６０萬美元

匯豐保險表示今年首三季新造業務保費及年度化新保費為市場第一

致浩達控股（０１７０７）執董及行政總裁龔浩文辭任

三葉草生物（０２１９７）新冠候選疫苗能減少８４％的新冠家庭傳播

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

南航（０１０５５）非全資附屬南航物流擬於內地上市

保利置業（００１１９）獲４億元非承諾短期循環貸款

環球醫療（０２６６６）附屬出售基礎資產以發行ＡＢＳ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒大財富調整方案，每人每月現金兌付急降至２０００元

景瑞控股（０１８６２）已暫停支付尚未償付的境外美元優先

票據

大明國際（０１０９０）尚未就潛在部分出售事項訂立正式協

議

中國油氣控股（００７０２）清盤呈請聆訊延期至下月１４日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

內地未成年網民１﹒９億，多接觸炫富、躺平負面訊息

瑞銀預計中國明年３月全面開放，ＧＤＰ將增５％

國家組織冠脈支架集採接續採購開標，中選價７７０元

分析指投資效應顯現令建築業活動指數保持高水平

統計局表示生產和需求均回落，中國製造業下行壓力加大；部分地區受疫情影響大，服務業恢復

有所放緩

上海明確禁止群租，加大對個人「二房東」監管力度

習近平向第四屆中俄能源商務論壇致賀信

內地１１月官方製造業ＰＭＩ跌至４８％，低於預期

人行１７００億逆回購利率持平，淨投１６８０億

北京第四批供地，朝陽區三地塊保利、金隅等觸頂成交

財政部表示１０月全國發行地方政府債券６８０７億元

螞蟻集團與《阿凡達》電影開展跨界別公益合作

國家發改委督促主要產煤地，保障煤炭正常生產供應

江澤民治喪委：按慣例不邀外國政府、政黨等來華悼念

前國家主席江澤民今午逝世，終年９６歲；江澤民對中國經濟發展舉足輕重，任內放鬆匯市及地

產

首十月國企利潤總額同比降幅擴至３﹒３％，負債率升

商務部對原產於台灣進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升１﹒１６％，報１４８７９﹒５５點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

拉脫維亞撐烏克蘭自由攻擊俄國，對北約提出軍援升級

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上海農商行為三房企提供總額２００億意向性授信額度

中行表示本輪房地產風險超過去低谷期，信用風險未出清

房企股權融資開閘，世茂股份等三家Ａ股籌劃定增

碧桂園（０２００７）擬１２月下旬發行１０億元中債增擔保債

融創（０１９１８）轉讓京滬兩項目股權予中信信託及華融

龍湖（００９６０）２０億元中票完成發行，利率３％接近三年期國債

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

共和黨眾院領袖籲美軍進駐美墨邊境，阻非法移民湧入

法國總統馬克龍抵美訪問，料與拜登談貿易及能源問題

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

亞馬遜的雲部門計劃在２０２３年增加員工

力拓將斥資６億美元在澳洲發展可再生能源

巴郡子公司出售１１億美元的３１年期綠色債券

美元走軟令亞洲貨幣喘啖氣，日圓創６年最大單月漲幅

美國對沖基金國債空頭躍升至多年高點

美國消費者信心和勞動力需求俱下跌，料明年輕度衰退

英倫銀行實施緊急購債後的首次債券出售操作

蘋果行政總裁庫克訪華盛頓，將與共和黨高層會面

鐵路大罷工勢重創美國經濟，總統拜登呼籲國會調停

阿拉比卡咖啡期貨創３周多以來最大漲幅

火幣網空投ＨＴ代幣，幣價過去一日漲一成半

新西蘭儲備銀行表示不需要讓通脹回到目標的時間框架

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

環時反擊中英黃金時代結束論：首十月對華投資增四成

英國就ＢＢＣ記者事件傳召中國大使，中方表示絕不接受

英媒表示應對制裁，中國擬招募阿里騰訊助力設計芯片

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

余偉文稱本港經濟未完全恢復，但金融體系具強大?衝和抗震能力；外匯基金全年虧損難以避免

，暫毋需調整樓市逆周期措施

傳港府分階段推三隧分流，西隧收６０元紅隧東隧收３０元

林世雄會要求港鐵向高層發放表現薪酬時考慮事故嚴重程度

歐冠昇稱本港ＲＥＩＴｓ總市值１０年間翻倍，發展潛力大

金管局表示今年首三季投資環境十分惡劣，維持防禦性部署；未來一至兩季本港銀行特定分類貸

款比率有上行壓力；第三季外匯基金投資虧損１００１億元；１０月新申請按揭貸款個案按月減

少１６﹒６％

黃柳權任澳門中聯辦副主任

中環外國記者會會址獲批３年租約，增國安條款

中總、廠商會支持特首提請人大釋法

盧文端稱人大釋法因法院對國安法權威缺乏應有重視

羅健熙涉參與非法集結脫罪，同案另外３人罪成

李家超稱與世界知識產權組織加強合作，推動知識產權發展

蔡永忠再獲委任為香港基因組中心主席

何永賢稱簡約公屋造價應與過渡性房屋比較

招國偉稱元朗上水簡約公屋選址偏遠，倡增交通接駁

本港１０月港元存款下跌１﹒４％，人民幣存款升３﹒２％

本港兩年間流失約１４萬勞動人口，政府稱疫情是主因

本財年首七月赤字２７５７億，財政儲備６８１４億元

深股通額度全日用４１億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用６９億元，外資流入４９

億元

調查指４２％亞太區家族辦公室關注另類投資，抗通脹增持房地產

南商「賞加息定期存款」優惠一年期定存息達４﹒２厘

法國外貿銀行料明年樓價續跌１２％，高峯回落２５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增８８１０宗確診，再多１６名患者離世

ＩＭＦ總裁表示中國應撤大規模封控，將降經濟增長預測

上海昨增１８７例本土新冠陽性病例，４６地升高風險

上海疫情擴散，黃浦區要求加緊防疫物資儲備；上海東方明珠明日起起恢復開放，迪士尼仍閉園

全國昨增本土陽性續跌至逾３﹒７萬，廣州全市禁堂食

北京大興區表示老人等沒外出需求人員可不參加每日核酸

北京新增陽性４３８６例，方艙床位使用率近八成

官媒續發文撐精準防控：讓民生保障溫度驅散疫情陰霾

廣州現逃離潮，廣鐵籲勿聚集車站，進站須綠碼及核酸

廣州番禺解除所有疫情管控，海珠區密接者可居家隔離

廣州防疫轉寬鬆，市衛健委表示各區優化５方面防控措施

民建聯主席李慧琼快測陽性，昨現身報名參選港區人大

澳門現輸入關聯個案，在澳人士今起至周五須每日快測

疫情令快遞網點受限，惟全國網點「大面積停擺」失實

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

