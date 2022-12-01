《運籌帷幄－梁業豪》港股中期形勢加速轉好中，長期形勢亦見轉強

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向好和向淡。１１月份場外股票期權到期後，今天（１日）港股的表現反映本年底前大市的

走向。自上月初開始，筆者便看好港股中期後市；雖然近日大市曾經回落了一段不短的時間，看

好的態度未有改變。１２月份恒指期貨與國指期貨的大戶加權平均開倉水平分別為１７７１３和

５９６９，可被視為短期好淡分水嶺。昨天（３０日）兩個指數期貨的加權收市位均高於該重要

關口，屬於利好後市的現象。

然而，須待今、明（２日）兩天皆能守穩於該關口之上的情況下，我們才可安心看好本月

１６日前的港股後市。至於下半個月的市況發展，則須細心觀察市況變化，才可作出判斷。港股

中期形勢正在加速轉好中，連長期形勢亦見轉強。本欄認為，若好友能於本年最後一個交易月繼

續控制大局，明年首季港股市況仍可樂觀。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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