  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股中期形勢加速轉好中，長期形勢亦見轉強

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和向淡。１１月份場外股票期權到期後，今天（１日）港股的表現反映本年底前大市的
走向。自上月初開始，筆者便看好港股中期後市；雖然近日大市曾經回落了一段不短的時間，看
好的態度未有改變。１２月份恒指期貨與國指期貨的大戶加權平均開倉水平分別為１７７１３和
５９６９，可被視為短期好淡分水嶺。昨天（３０日）兩個指數期貨的加權收市位均高於該重要
關口，屬於利好後市的現象。
　　然而，須待今、明（２日）兩天皆能守穩於該關口之上的情況下，我們才可安心看好本月
１６日前的港股後市。至於下半個月的市況發展，則須細心觀察市況變化，才可作出判斷。港股
中期形勢正在加速轉好中，連長期形勢亦見轉強。本欄認為，若好友能於本年最後一個交易月繼
續控制大局，明年首季港股市況仍可樂觀。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/11/2022
《神州經脈》江澤民離世　廣州防控放鬆　官方製造業PMI遜
人氣文章專訪30/11/2022
【專訪】陶冬：新興市場精英國家成世界第四極（有片）
人氣文章財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】市場對內房股風險胃納提升 ATM股短線難炒
人氣文章財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】美減慢加息予內地更大寬鬆空間 恒指勢攻萬九
人氣文章財經熱話30/11/2022
上季虧損收窄嗶哩嗶哩狂飆　大行看法分歧瑞信最牛看$235
人氣文章財經熱話30/11/2022
匯控售加國業務擬派特息兼回購　大行齊唱好創逾兩月高　仲追唔追？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金