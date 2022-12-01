《缸邊隨筆－石鏡泉》鮑威爾講大話？

《缸邊隨筆》鮑威爾昨晚有講話，此文成於昨午２：３０ｐｍ前，我不知鮑威爾昨晚講甚麼

，但我知鮑威爾可能講大話。



１２月１５日美儲局議息，在之前兩周，美儲局人員是要噤聲。昨天是議息會前最後的一個

開聲期，那鮑威爾會講甚麼？兩個可能性：



１）我鷹；



２）我鴿。



他會講哪一句？



他總不能講我鴿，但他如一講鷹，就會撞上高盛的槍口。



＊美供應鏈緊張情況紓緩＊



高盛創造了個獨家的供應鏈指標，這個指標在１１月２８日時，下跌至３，上周則是４，即

是供應鏈的緊張情況放緩了。指標，紅色區是供應鏈緊，綠色就是供應鏈緩了，供應鏈便可接上

了，通脹問題也就可緩下來了。



自美儲局加息遏通脹以來，筆者就不止一次指出，今次美國通脹是由供應鏈斷，供應不暢，

物價便升而來。光加息是解決不了物資的供應，加息只能削弱需求，即是要人民節衣縮食。這跟

物價狂漲一樣，會引來社會動盪。但要人民粒米不進以減少需求，把糧價拉下，可以嗎？



在今年６月，當美通脹爆錶時，美國西岸洛杉磯貨櫃碼頭的港壓問題已在緩解，這亦是筆者

在６月通脹見９﹒１％便認為通脹已見頂的原因之一。但鮑威爾不敢這樣分析，這樣講，因為他

這樣一講，就不能堅持加、加、加息了。因為加息不能使供應鏈緩解，亦即這次通脹是不能靠加

息來遏下去的。



高盛對於由港壓而帶來的供應鏈斷供壓力，是做了不少工夫，也做得細。人家是大行，有資

源，一察覺問題方向，就押資源下去，研究個透。



２０２０年２月至２０２２年１１月的高盛自己開放出的瓶頸指數，在上周是一掉就掉了

２１％，幾近回到２０２１年６月這次通脹上升時水平相若，這就是說供應鏈的壓逼，已回至通

脹上升時。你道鮑威爾昨晚的講話會提出這個嗎？



高盛亦有個東西岸碼頭港壓的指標，西岸碼頭的港壓，今時已回到去年５月時水平。美國西

岸，即是中國貨源之路。東岸碼頭仍有些港壓，但這跟中國貨無關。中國貨源無阻礙，即是美國

的供應鏈，起碼來自中國的那些貨，可以供而無缺，通脹也就易下來了。



貨流通暢了，貨櫃船運費就下來了，上海至洛杉磯的來回運費也已回下至２０２０年９月時

水平。



供應鏈問題還說解不了？



今年不少美公司在年報中提及業績下滑是因為供應鏈受阻（Ｓｕｐｐｌｙ ｃｈａｉｎ

ｄｉｓｒｕｐｔｉｏｎ），其實在２０２１年第三季已開始回下至今，公司年報一定是說有

Ｓｕｐｐｌｙ ｃｈａｉｎ ｄｉｓｒｕｐｔｉｏｎ，不然做差了的業績怎交代？



由於船運費回下，故生產物價指數中的航運指數也在今年中下跌了。有趣的是，這個美

ＰＰＩ中的運費指數，跟美ＣＰＩ走勢是高度關連。



美聯儲局一直講加息多少要看數據，上述一大堆數據，指出鮑威爾昨晚應講鴿。但如仍講鷹

的話，就是「講大話」！！！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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