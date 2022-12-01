《窩輪豪情－梁業豪》指數牛證止賺位宜逐步上移

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份

現為網易（０９９９９）、百度（０９８８８）與理想汽車（０２０１５），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份

，則宜首選信和置業（０００８３）、中電（００００２）與九龍倉（００００４）。

收回價位於１８６００之下的恒指熊證於昨天（３０日）的急升市中全被殺倉，熊證重貨區

隨即上移至１９０００－１９０９９，但恒指開市位１９０５９已將部分殺掉，餘下來的恐怕兇

多吉少。觀乎於１９０９９之上的收回價區域所累積的街貨量不大，僅以１９２００－

１９２９９的較多，可產生５２３張恒指期貨好倉的殺傷力。本欄認為好友大戶將開始逐步收歛

攻勢，任由港股呈現正常的回吐。因此，仍持指數牛證者宜部署分批沽貨套利，並將止賺位按形

勢逐步上移。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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