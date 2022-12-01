  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/12/2022 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》指數牛證止賺位宜逐步上移

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份
現為網易（０９９９９）、百度（０９８８８）與理想汽車（０２０１５），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份
，則宜首選信和置業（０００８３）、中電（００００２）與九龍倉（００００４）。
　　收回價位於１８６００之下的恒指熊證於昨天（３０日）的急升市中全被殺倉，熊證重貨區
隨即上移至１９０００－１９０９９，但恒指開市位１９０５９已將部分殺掉，餘下來的恐怕兇
多吉少。觀乎於１９０９９之上的收回價區域所累積的街貨量不大，僅以１９２００－
１９２９９的較多，可產生５２３張恒指期貨好倉的殺傷力。本欄認為好友大戶將開始逐步收歛
攻勢，任由港股呈現正常的回吐。因此，仍持指數牛證者宜部署分批沽貨套利，並將止賺位按形
勢逐步上移。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning01/12/2022
林家亨：維持美國本月加息半厘預測　港股萬九點附近短線走位
人氣文章市場動向01/12/2022
Mastercard新方案添交易透明度　消費細節一目了然
人氣文章財經熱話01/12/2022
【虛幣世界】交易所Kraken裁員三成，聯儲局放鴿比特幣抽升
人氣文章中國故事30/11/2022
《神州經脈》江澤民離世　廣州防控放鬆　官方製造業PMI遜
人氣文章專訪30/11/2022
【專訪】陶冬：新興市場精英國家成世界第四極（有片）
人氣文章財經熱話30/11/2022
【月結－疫情房控】市場對內房股風險胃納提升 ATM股短線難炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金