《談國論企－黎偉成》製造業１１月份經營預期少見收縮

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２２年１１月份不僅延續１０月份幾乎

全面收縮劣況，經營活動預期更出現多時少見的收縮，意味歐美等主要市場經濟低迷和國內疫情

走壞使外與內需求續減之困，不斷惡化，對四季度甚至新一年伊始會有負面影響；惟投入產品價

格及銷售價格回落，改善製造業競爭力，屬稍佳現象。國務院總理李克強８月３１日主持召開國

務院常務會議議決要促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，和人行再降準，冀國民經濟降壓

和保恢復穩態。



＊歐美出口單差及內需亦轉弱不利生產＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年１１月份

僅達４８（見表），環比回落１﹒９個百分點，更是２０２２年前１１個月以來的７個月收縮，

和僅次於４月份４７﹒４低位的第二低。

引人以憂者，更為製造業的生產經營活動預期，出現多時鮮見的收縮劣況，所達４８﹒７，

環比大幅回落３﹒７個百分點，較２０２１年１１月份的５３﹒８，更是同比下跌４﹒９個百分

點，似有急轉直下之概。此因：

最重要的當然是（一）所接的整體新訂單，不斷縮減而造成日益深重的惡性影響：於

２０２２年１１月份僅達４６﹒４，環比持平於１０月份的１﹒７個百分點大幅下跌之態，反映

出市場的需求進一步趨於疲弱，其中（Ｉ）出口新訂單，指數於是月份回落至４６﹒７，和環比

下跌０﹒９個百分點，止住１０月份環比略升０﹒６個百分點之態，顯示製造業出口新訂單在四

季度保持三季度不斷轉差劣態，當然是受困於境外經濟低迷的負面影響。

相信製造業的出口新訂單於未來一段時間會保持收縮狀態，前景難以樂觀之因，乃（ｉ）美

國的經濟受到疫情和通脹等壓力不淺。特別是通脹，個人消費支出物價指數ＰＣＥ節節上行至今

仍於高位運行，使央行不易稍一放寬其緊縮的貨幣政策，否則連續幾次的大幅加息有可能功虧一

簣，使當地的消費力和消費者信心都不理想。重要的是美國拜登政府乃然堅持對華輸美商品加徵

關稅劣策不改，更在芯片等方面作新的科技貿易戰。和（ｉｉ）歐洲面對油氣、糧食等供應不足

，而烏克蘭局勢惡劣，使歐盟經濟難重振。

此使（ＩＩ）進口訂單，分類指數於１１月份亦環比回落０﹒８個百分點，跌至４７﹒１的

更低水平，對出口是一個警示，而內需前景亦不宜樂觀。

凡此，使製製造（ＩＩＩ）在手訂單於月份環比回落０﹒５個百分點，達致至４３﹒４。

正因為新訂單整體反覆收縮，故製造業的（二）生產，受到新訂單尤其是出口新訂單的持續

收縮而同步走扁：分類指數於２０２２年１１月份僅達４７﹒８，環比大幅回落１﹒８個百分點

，與１０月份４９﹒８的環比跌幅１﹒９個大致相若，並確認製造業的生產開始不濟，甚至急轉

直下，劣象。



＊原材料購進及出廠價格顯製造業無優勢＊



更差勁的問題，為（三）生產成本和銷售價格之反覆回落，現價對製造業的接訂單、生產未

有利好的影響，其中（１）主要原材料購進價格，分類指數於２０２２年１１月份環比跌２﹒６

個百分點至５０﹒７；而（２）出廠價格分類指數於是月回落１﹒３個百分點，處４７﹒４，與

ＰＭＩ及生產、新訂單等數，大致相若，足見製造業議價無甚優勢。

凡此，為製造業的生產經營活動預期指數滑落至收縮之境因由。

中共中央政治局會議所作出的「要堅持辦好自己的事」決策，要求「疫情要防住、經濟要穩

定、發展要安全」，作為應對和化解新冠肺炎疫情和烏克蘭危機所導致增加的風險挑戰的重要政

策和策略，乃十分明智之舉。冀製造業的情況會逐步回穩向好。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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１１月╱２０２２ ４８﹒０ －１﹒２

１０月╱２０２２ ４９﹒２ －０﹒９

９月╱２０２２ ５０﹒１ ＋０﹒７

８月╱２０２２ ４９﹒４ ＋０﹒４

７月╱２０２２ ４９﹒０ －１﹒２

６月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒６

５月╱２０２２ ４９﹒６ ＋２﹒２

４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒１

１月╱２０２２ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ＋０﹒２

１１月╱２０２１ ５０﹒１ ＋０﹒９

１０月╱２０２１ ４９﹒２ －０﹒４

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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