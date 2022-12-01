《中概異動》小鵬高開近１５％，第三季經調整虧損擴大

《經濟通通訊社１日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升１４﹒８６％，報３８﹒６５元

，該股成交約２９萬股，涉資１１２２萬元；蔚來（０９８６６）升１４﹒８１％，報１００元

；理想汽車（０２０１５）升１２﹒７５％，報８８元；吉利汽車（００１７５）升６﹒３３％

，報１２﹒１元。

小鵬汽車公布，截至９月３０日止第三季虧損擴大至２３﹒７６億元（人民幣．下同），而

去年同期虧損約１５﹒９５億元；每股美國存託股基本及攤薄淨虧損２﹒７７元；非公認會計原

則虧損擴大至２２﹒２３億元，而去年同期虧損約１４﹒９２億元。



＊毛利率降至１３﹒５％＊



期內，總收入６８﹒２億元，按年上升１９﹒３％；季度汽車交付量達２９５７０輛，按年

上升１５％；毛利率１３﹒５％，按年減少０﹒９個百分點。

截至２０２２年９月３０日，小鵬汽車的實體銷售網絡持續擴張，包括合共４０７間門店，

覆蓋１４３個城市。

該集團指，１０月總交付量達５１０１輛，包括２１０４輛Ｐ７、１６６５輛Ｐ５和７０９

輛Ｇ３，以及６２３輛Ｇ９。於２０２２年１０月２７日，小鵬Ｇ９已在中國超過１００座城市

開啟規模交付。年初至今累計總交付量近１０﹒４萬輛，按年增長５６％。



＊第四季度料總收入下跌超過四成＊



該集團預期，第四季汽車交付量將介乎２萬至２﹒１萬輛，按年減少約４９﹒７％至

５２﹒１％。總收入將介乎４８億元至５１億元，按年減少約４０﹒４％至４３﹒９％。

現時，恒生指數報１９０５８，升４６１點或升２﹒４８％，主板成交１５２﹒０３億元。

國企指數報６５４６，升１７１點或升２﹒７０％。恒生科技指數報３９５０，升１５２點或升

４﹒０２％。

即月期指新報１９１３１，升５１４點，高水７２點。即月國指期貨報６５７３，升１８１

點，高水２７點。即月科指期貨新報３９６８，升１６２點，高水１７點。

上證綜合指數報３１８７，升３６點或升１﹒１６％，成交５３﹒８４億元人民幣。深證成

份指數報１１２８２，升１７３點或升１﹒５７％，成交３３﹒２４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ３８﹒６５元 升１４﹒８６％

蔚來（０９８６６） １００元 升１４﹒８１％

理想汽車（０２０１５） ８８元 升１２﹒７５％

吉利汽車（００１７５） １２﹒１元 升６﹒３３％

東風集團股份（００４８９） ４﹒５元 升２﹒９７％

比亞迪（０１２１１） １９８﹒８元 升３﹒８１％

廣汽集團（０２２３８） ５﹒７５元 升３﹒４２％

長汽（０２３３３） １１﹒９元 升５﹒５％

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（ｅｒ）

