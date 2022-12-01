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01/12/2022 09:27

《中概異動》小鵬高開近１５％，第三季經調整虧損擴大

　　《經濟通通訊社１日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升１４﹒８６％，報３８﹒６５元
，該股成交約２９萬股，涉資１１２２萬元；蔚來（０９８６６）升１４﹒８１％，報１００元
；理想汽車（０２０１５）升１２﹒７５％，報８８元；吉利汽車（００１７５）升６﹒３３％
，報１２﹒１元。
　　小鵬汽車公布，截至９月３０日止第三季虧損擴大至２３﹒７６億元（人民幣．下同），而
去年同期虧損約１５﹒９５億元；每股美國存託股基本及攤薄淨虧損２﹒７７元；非公認會計原
則虧損擴大至２２﹒２３億元，而去年同期虧損約１４﹒９２億元。
　
＊毛利率降至１３﹒５％＊
　
　　期內，總收入６８﹒２億元，按年上升１９﹒３％；季度汽車交付量達２９５７０輛，按年
上升１５％；毛利率１３﹒５％，按年減少０﹒９個百分點。
　　截至２０２２年９月３０日，小鵬汽車的實體銷售網絡持續擴張，包括合共４０７間門店，
覆蓋１４３個城市。
　　該集團指，１０月總交付量達５１０１輛，包括２１０４輛Ｐ７、１６６５輛Ｐ５和７０９
輛Ｇ３，以及６２３輛Ｇ９。於２０２２年１０月２７日，小鵬Ｇ９已在中國超過１００座城市
開啟規模交付。年初至今累計總交付量近１０﹒４萬輛，按年增長５６％。
　
＊第四季度料總收入下跌超過四成＊
　
　　該集團預期，第四季汽車交付量將介乎２萬至２﹒１萬輛，按年減少約４９﹒７％至
５２﹒１％。總收入將介乎４８億元至５１億元，按年減少約４０﹒４％至４３﹒９％。
　　現時，恒生指數報１９０５８，升４６１點或升２﹒４８％，主板成交１５２﹒０３億元。
國企指數報６５４６，升１７１點或升２﹒７０％。恒生科技指數報３９５０，升１５２點或升
４﹒０２％。
　　即月期指新報１９１３１，升５１４點，高水７２點。即月國指期貨報６５７３，升１８１
點，高水２７點。即月科指期貨新報３９６８，升１６２點，高水１７點。
　　上證綜合指數報３１８７，升３６點或升１﹒１６％，成交５３﹒８４億元人民幣。深證成
份指數報１１２８２，升１７３點或升１﹒５７％，成交３３﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　３８﹒６５元　升１４﹒８６％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　　　１００元　升１４﹒８１％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　　　８８元　升１２﹒７５％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　１２﹒１元　　升６﹒３３％
　　東風集團股份（００４８９）　　　４﹒５元　　升２﹒９７％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　１９８﹒８元　　升３﹒８１％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　５﹒７５元　　升３﹒４２％
　　長汽（０２３３３）　　　　　　１１﹒９元　　　升５﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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